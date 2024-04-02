Секретарь Совбеза России прибыл в Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в столицу Казахстана Астану.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в пресс-службе СБ России.

Согласно информации, Николай Патрушев 3 апреля примет участие в ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отметим, что 2-3 апреля 2024 года в Астане состоится 19-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Мероприятие пройдет под председательством Казахстана.

Впервые в ней примет участие Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства-наблюдатели ШОС – Монголия и Беларусь