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Секретарь Совбеза России прибыл в Казахстан

Казахстан Материалы 2 апреля 2024 15:17 (UTC +04:00)
Секретарь Совбеза России прибыл в Казахстан

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в столицу Казахстана Астану.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в пресс-службе СБ России.

Согласно информации, Николай Патрушев 3 апреля примет участие в ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Отметим, что 2-3 апреля 2024 года в Астане состоится 19-я встреча секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС. Мероприятие пройдет под председательством Казахстана.

Впервые в ней примет участие Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства-наблюдатели ШОС – Монголия и Беларусь

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