Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан осуществляется в стабильном режиме - АО "КазТрансОйл"

АСТАНА /Trend/ - Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан осуществляется в стабильном режиме.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в пресс-службе АО "КазТрансОйл".

"В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за паводков в 10 регионах Республики Казахстан система магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" функционирует в штатном режиме. Угроза подтопления производственных объектов АО "КазТрансОйл" отсутствует. Транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным министерством энергетики Республики Казахстан. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что производственные объекты ТОО "МунайТас", ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод", ТОО "Магистральный Водовод" также работают в штатном режиме.

Отметим, что АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО "КазМунайГаз" (национальная нефтегазовая компания). Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи километров.

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