АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил ввести режим жесткой экономии государственных средств.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, об этом глава государства сказал в ходе встречи с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения.

"Я принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить их гражданам", - сказал Токаев.

По его словам, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

"Самое главное – это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем, кто потерял жилье, или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - сказал Токаев.

Отметим, что более 4,8 тысячи частных жилых домов оказались затоплены из-за наводнений в Казахстане. С начала наводнений спасатели эвакуировали свыше 100 тысяч человек.