АСТАНА /Trend/ - Казахстан ввел запрет на продажу и распространение вейпов.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, в связи с этим Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".

"Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования)", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, что в начале года Мажилис парламента Казахстана принял нормы по ограничению потребления табачных изделий в рамках поправок по вопросам здравоохранения. Так, согласно нормам, запрещались ввоз, производство, продажа и распространение вейпов.

За их оборот вводилась уголовная ответственность: максимальное наказание за продажу– арест до 50 суток, за ввоз и распространение – лишение свободы до двух лет, за те же деяния, совершенные преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно – до пяти лет лишения свободы.