Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление ОБСЕ - глава МИД

АСТАНА /Trend/ - Казахстан продолжит вносить свой вклад в укрепление ОБСЕ.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иэном Борчем в рамках его официального визита в Астану.

"Казахстан будет продолжать вносить свой вклад в укрепление ОБСЕ и поддерживать усилия действующего председательства в духе Хельсинкского заключительного акта 1975 года и Астанинской декларации 2010 года. Принципы Астанинской декларации, принятые четырнадцать лет назад, из года в год сохраняют свою значимость, не теряя своей актуальности. Сегодня Валлетта председательствует в Организации и со всей ответственностью выполняет эту миссию", - сказал он.

В свою очередь, действующий председатель Борч представил приоритеты Мальты в ОБСЕ, отметив, что усилия председательства направлены на укрепление устойчивости Организации в стремлении к безопасному и мирному будущему.

Собеседники рассмотрели сотрудничество по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и пограничной безопасностью. Были также затронуты вопросы укрепления транспортной взаимосвязанности и экологической проблематики в Центральноазиатском регионе.

Стороны отдельно обсудили вопросы дальнейшего конструктивного взаимодействия Казахстана и институтов Организации, в том числе Офиса программ ОБСЕ в Астане, в реализации совместных проектов, направленных на продвижение системных реформ и устойчивого развития в стране.

В контексте двустороннего сотрудничества с Мальтой стороны также обозначили наиболее перспективные направления, среди которых выделяются морская логистика, торговля и туризм.

Борч подчеркнул, что на фоне многочисленных кризисов на пространстве ОБСЕ потребность в более активном участии и сотрудничестве как никогда велика. В этой связи действующий председатель выразил готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия с Казахстаном по всем трём измерениям безопасности ОБСЕ – военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.

По итогам переговоров стороны достигли договорённости поддерживать регулярный диалог как в двустороннем формате, так и на региональных площадках.