БАКУ/Trend/ - МЧС Казахстана раскрыл подробности авиакатастрофы близ Актау, сообщает в среду Trend.

«Сегодня, 25 декабря 2024 года, в 11:00 по местному времени от диспетчера аэропорта Актау (ПДСП «Актау») в Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно Embraer 190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту Баку – Грозный, объявило аварийную ситуацию и запросило посадку в аэропорту Актау. Ожидаемое время посадки было назначено на 11:25» - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, немедленно на место происшествия были направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области.

«В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 километрах от аэропорта. В связи с этим были дополнительно направлены силы и средства ДЧС по повышенному рангу. На базе Командного центра МЧС был создан Республиканский Штаб, в состав которого вошли представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта, Национальной гвардии, Министерства иностранных дел и других ведомств. В общей сложности в операции участвуют 701 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты. По состоянию на 11:45 пожар был локализован, а к 12:05 ликвидирован. На 14:10 в медицинские учреждения доставлены 29 человек, из которых 2 детей. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы», - сказали в МЧС Казахстана.

В ведомстве заявили, что для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из города Астана.

«Для получения актуальной информации о происшествии функционируют телефоны горячих линий: в Командном центре города Астаны: 8-7172-55-96-21, 55-96-83; в ДЧС Мангистауской области: 8-7292-31-90-91 На данный час на телефоны горячей линии поступило всего 272 звонка. Ожидаются дальнейшие обновления информации по ходу проведения спасательных и восстановительных работ», - говорится в сообщении.