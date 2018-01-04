Посол Кыргызстана провел встречу со спикером парламента Катара

4 января 2018 10:25 (UTC+04:00)

В г.Доха состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Государстве Катар Нурана Ниязалиева со спикером парламента Катара, передает Кабар.

Как сообщили в кыргызском посольстве, в ходе встречи Ниязалиев передал новоизбранному спикеру Мажилис аш-Шура (парламента) Государства Катар Ахмеду бин Абдулле бин Заиду Аль-Махмуду поздравительное послание от торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Дастанбека Джумабекова. В послании отмечается важность совместного развития межпарламентского сотрудничества, что будет способствовать укреплению дружественных отношений между двумя странами.

Посол проинформировал спикера катарского парламента о деятельности Жогорку Кенеша, укреплении парламентской демократии и роли парламента в сегодняшней жизни государства, а также рассказал о текущем уровне и перспективах сотрудничества Кыргызстана с Государством Катар в политической, торгово-экономической, культурной сферах.

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Azernews Newspaper
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