В Кыргызстане возросло число осужденных за терроризм и экстремизм

26 марта 2018 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане возросло число осужденных за терроризм и экстремизм. Об этом в ходе координационного совещания по реформе уголовной системы сообщила исполняющий обязанности главы управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане Вера Ткаченко, передают СМИ Кыргызстана.

По словам Ткаченко, Кыргызстан принимает активное участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

"В 2010 году число осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности составило 79 человек. В 2016 году осужденных за эти преступления возросло до 350 человек. К октябрю 2017 года их стало 422 человека", – сказала Ткаченко.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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