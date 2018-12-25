В Бишкеке за экологией будут следить с помощью дрона

25 декабря 2018 12:55 (UTC+04:00)

Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кыргызстана намерено ежедневно проводить мониторинг экологической ситуации в Бишкеке с помощью беспилотного летательного аппарата, передает Trend со ссылкой на knews.kg.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дрон будет отслеживать центр и центральные улицы города, все микрорайоны и новостройки, бани, сауны, а также районы крупных частных предприятий и рынков. Аппарат предназначен выявлять транспортные средства с превышением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, незаконные парковки, пробки, нарушения ПДД, сжигание автомобильных шин и швейного производства.

Все фото и видеоматериалы нарушений будут направлены в соответствующие государственные органы — Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД — для привлечения к ответственности нарушителей.

Инициаторы надеются, что дрон поможет в улучшении экологического состояния Бишкека, выявлении нарушений ПДД, незаконных парковок, а также найти пути решения пробок.

Последние годы экологическая ситуация стала одной из главных проблем Бишкека. Пользователи соцсетей сравнивают Бишкек с наиболее загрязненными городами мира. Общественное движение Move Green заявило, что в Бишкеке уровень загрязненности воздуха в 20 раз превышает норму.

При этом Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства считает, что уровень загрязнения воздуха в столице находится в пределах нормы. Мэр столицы считает, что нет необходимости «пугать людей», но муниципалитет признает «критическое состояние» экологической обстановки.

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