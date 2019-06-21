Премьер-министр Кыргызстана встретился с заместителем генерального директора МАГАТЭ Яном Дачжу

Премьер-министр встретился с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Яном Дачжу, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Премьер-министр КР выразил благодарность организации за оказываемую помощь Кыргызстану по линии Программы технического сотрудничества, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

«Вместе с тем, хотелось бы заверить вас в том, что Кыргызстан является для МАГАТЭ надежным партнером и предоставляемое нашей стране техническое содействие служит своей цели, а в частности укреплению радиационной и ядерной безопасности, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг в сфере ядерной медицины для населения, что является одной из приоритетных задач нашего государства. Особо хочется отметить важность оказания поддержки Министерству здравоохранения в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями. В связи с чем хотелось бы выразить просьбу уделить внимание данному компоненту технического сотрудничества», - сказал премьер-министр.

Абылгазиев продолжил, что в настоящее время разработаны два закона, касающиеся укрепления служб ядерной медицины, брахитерапии и лучевой терапии, а также укрепления лабораторий и систем тестирования пищевых продуктов и болезней животных.

«Подписание Кыргызстаном Страновой Рамочной Программы на период 2018-2022 годы свидетельствует о готовности кыргызской стороны к расширению связей в сфере технического сотрудничества», - сказал премьер-министр.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Ян Дачжу в свою очередь отметил, что рад его первому визиту в Кыргызстан, встрече с Главой Правительства и ожидаемым встречам с руководителями ряда государственных органов.

«Благодарю за высокую оценку работы нашей организации. Мы с удовлетворением можем отметить сохраняющуюся заинтересованность республики в продвижении ядерной науки и технологий для устойчивого экономического и социального развития. МАГАТЭ нацелено на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества и партнерства с Кыргызстаном», - заключил Ян Дачжу.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов.

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