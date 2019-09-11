ВВП Кыргызстана с начала года вырос на 6,2% и составил 334 млрд. сомов

БАКУ/Trend/-Валовый внутренний продукт в январе-августе 2019 года, по предварительной оценке, составил более 334 млрд сомов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на заведующую отделом сводных работ Нацстаткома Чинара Турдубаева.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,2%. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП в январе-августе 2019 года составил более 298 млрд сомов и возрос на 3,0%.

«Объем промышленной продукции составил более 169 млрд сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17% за счет увеличения производства основных металлов (на 42,7%), в текстильном производстве (на 36,1%), добыче металлических руд (на 27,6%), сырой нефти и природного газа (на 15,6%), химической продукции (на 11,2%), а также за счет добычи угля на 6,2%», - сказала Турдубаева.

Она отметила, что положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,6%, в строительстве – 7,8%, оптовой и розничной торговле – 4,9%.

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