ВВП Кыргызстана с начала года вырос на 6,2% и составил 334 млрд. сомов

11 сентября 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Валовый внутренний продукт в январе-августе 2019 года, по предварительной оценке, составил более 334 млрд сомов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на заведующую отделом сводных работ Нацстаткома Чинара Турдубаева.

По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,2%. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем ВВП в январе-августе 2019 года составил более 298 млрд сомов и возрос на 3,0%.

«Объем промышленной продукции составил более 169 млрд сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17% за счет увеличения производства основных металлов (на 42,7%), в текстильном производстве (на 36,1%), добыче металлических руд (на 27,6%), сырой нефти и природного газа (на 15,6%), химической продукции (на 11,2%), а также за счет добычи угля на 6,2%», - сказала Турдубаева.

Она отметила, что положительные тенденции зафиксированы в сельском хозяйстве, где рост объемов составил 1,6%, в строительстве – 7,8%, оптовой и розничной торговле – 4,9%.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Торага ЖК принял посла Японии по случаю завершения его дипмиссии в КР
Кыргызстан 10 сентября 17:36
Новый посол Малайзии в КР вручил копии верительных грамот замглавы МИД КР
Кыргызстан 10 сентября 16:42
Постпред КР при ООН Мукашев принял участие во встрече стран-участниц СПЕКА
Кыргызстан 10 сентября 15:46
Абылгазиев и глава Саудовского фонда развития обсудили реализацию совместных проектов в КР
Кыргызстан 10 сентября 14:56
Кыргызстанцы смогут находиться в Литве без визы 90 дней
Кыргызстан 10 сентября 13:45
Годовая инфляция в Казахстане превысила 5%
Бизнес 10 сентября 13:08
Лента новостей
Европейский банк реконструкции и развития предоставил узбекскому банку кредит для инвестиций в сферу ВИЭ
Энергетика 11:09
В Баку пройдет месячник безопасности «Внимание, дети!» (ФОТО)
Общество 11:08
Глава Туркменистана констатирует низкий показатель внешнего долга
Бизнес 11:03
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 11:03
В Сумгайыте, Шамахы и Агстафе будет приостановлено газоснабжение
Общество 10:48
Авиакомпания «Wizz Air» выполнила первый прямой регулярный рейс в город Эйндховен из Грузии
Туризм 10:42
Две компании намерены получить лицензию на разведку нефти и газа в Турции
Турция 10:42
Лина Вайткявичене: Благодаря успешным реформам в экономике Азербайджана наблюдается существенный рост (ВИДЕО)
Экономика 10:26
Турция намерена увеличит экспорт в Азербайджан
Турция 10:26