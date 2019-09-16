Президент Кыргызстана: Нет необходимости перехода на латинский алфавит

БАКУ/Trend/-Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 сентября, принял председателя Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР Назаркула Ишекеева, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Встреча прошла накануне 30-летия принятия Закона «О государственном языке КР», сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР.

Председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев представил информацию о запланированных мероприятиях в рамках 30-летия принятия Закона «О государственном языке КР».

Он также рассказал о реализуемых мерах, заложенных в Национальной программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2014–2020 годы.

Обсуждены меры по дальнейшему развитию и популяризации государственного языка среди граждан и совершенствованию языковой политики.

Жээнбеков, отметив особую роль государственного языка в жизнедеятельности страны, подчеркнул, что языковая политика является актуальным и значимым направлением государственной политики.

Также отметил необходимость широкого применения государственного языка не только в повседневной жизни, но и во всех отраслях. «Необходимо повышать значимость кыргызского языка и использовать его во всех сферах общественной жизни, особенно в системе государственного управления. Глубокое внедрение государственного языка в сферу образования, науки, культуры и экономики является нашей основной задачей», — подчеркнул президент.

Глава государства высказал свое мнение по вопросу перехода на латиницу, который в последнее время обсуждается в обществе. Президент отметил, что нет необходимости перехода на латинский алфавит.

«Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллицу. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития», — подчеркнул Жээнбеков.

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