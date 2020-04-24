В Кыргызстане за сутки выявлено 25 новых случаев COVID-19
На 10:00 утра 24 апреля по Кыргызстану зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев СOVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По его словам, в городе Бишкек 6 случаев, Ошской области - 3, городе Ош –3, Чуйской области – 4, Нарынской области - 9.
«Таким образом, на 10 часов 24 апреля в стране всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 656 человек. Все новые случаи взяты на лечение. Из общего числа заболевших 354 женщины, 352 мужчины», - сказал Усенбаев.
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