За сутки в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19
В Кыргызстане за последние сутки выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.
Усенбаев пояснил, что три из новых случаев являются завозными, 29 – находились под домашним карантином, за ними наблюдали медики.
«Источник заражения не установлен у 6», - сказал он. Всего в Кыргызстане выявлено 1 974 случаев заболевания COVID-19.
По его словам, за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 20 человек.
«Всего по стране с выздоровлением выписано 1360 пациентов», - сказал он.
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