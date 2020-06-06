За сутки в Кыргызстане выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки выявлено 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Усенбаев пояснил, что три из новых случаев являются завозными, 29 – находились под домашним карантином, за ними наблюдали медики.

«Источник заражения не установлен у 6», - сказал он. Всего в Кыргызстане выявлено 1 974 случаев заболевания COVID-19.

По его словам, за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 20 человек.

«Всего по стране с выздоровлением выписано 1360 пациентов», - сказал он.