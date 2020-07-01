В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 439 новых случаев заражения COVID-19

На 1 июля в Кыргызстане выявлено 439 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадемин Каратаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его данным, большинство заболевших наблюдается в городе Бишкек – 195 пациента, в Чуйской области – 175, в городе Ош – 5, в Ошской области – 5, в Нарынской области – 10, в Джалал-Абадской области – 24, в Таласской области – 12, в Баткенской области – 13.

Всего по республике зарегистрировано 5 тыс. 735 случаев.

Замминистра отметил, что ха прошедшие сутки зафиксировано 5 летальных исходов от коронавируса, всего летальных исходов - 62.

По его словам, за сутки выздоровели 73 пациента, всего по стране с выздоровлением выписано 2 тыс. 443 пациента.