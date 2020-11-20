Всемирный банк готов продолжить плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков встретился Главой Офиса Всемирного банка в КР Навид Накви, сообщает пресс-служба правительства КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

«Всемирный банк является нашим важным партнером, оказывающим значительную поддержку Кыргызской Республике во всех ключевых областях развития. Отрадно видеть поддержку партнеров в лице Всемирного банка в реализации проектов, направленных на борьбу с последствиями кризиса. Для нас очень важна поддержка партнеров по развитию в реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать антикризисные меры по стабилизации экономики и минимизировать экономические риски для страны», - сказал Артем Новиков.

В свою очередь глава Офиса Всемирного банка Навид Накви отметил, что финансовый институт готов продолжить плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном по реализации совместных проектов.

«На сегодня в республике реализуется 24 проекта на общую сумму около 750 млн долларов США. На данный момент задействовано только 10% от этой суммы. Поэтому в нашем распоряжении существенная сумма для осуществления намеченных планов по взаимодействию. Группа Всемирного банка и в дальнейшем готова оказывать финансовую помощь», - сообщил он.