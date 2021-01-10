Явка на выборах президента Кыргызстана за первые два часа голосования составила 2,8%

Явка на досрочных президентских выборах в Кыргызстане к 10:00 (08:00 GMT+4) составила 2,8%. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ЦИК республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, общее число проголосовавших составило 99 772.

Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум по вопросу о форме правления - при активности граждан свыше 30%.