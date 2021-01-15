Внешнеторговый оборот Кыргызстана за 11 месяцев 2020 года составил $5,1 млрд

Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана за 11 месяцев 2020 года составил 5,1 млрд долларов США. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Нацстаткома Акылбек Султанов, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, показатель по сравнению с январем-ноябрем 2019 года снизился на 19,2%.

«За данный период экспортные поставки увеличились на 1,7%, а импортные, напротив, уменьшились на 27,3%», - проинформировал Султанов.