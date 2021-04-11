Референдум по новой конституции Кыргызстана состоялся, явка составила 36,75% - ЦИК

Явка избирателей на референдум по проекту новой Конституции составила 36,75%. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова, передает Trend со ссылкой на Кабар.

С ее слов, по итогам подсчёта данных с 96,34% автоматических считывающих урн, на референдуме проголосовало 1 млн 325 тыс. 254 человека или 36,75 %.

«Из них проект новой Конституции поддержали 79,25% проголосовавших, против были 13,69%»,- сказала она.