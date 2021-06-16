Размер госдолга Кыргызстана составил 4 млрд 933,6 млн долларов

По состоянию на 30 апреля 2021 года размер государственного долга (внешний +внутренний) Кыргызстана составил 4 млрд 933,06 млн долларов США (418 млрд 322,79 млн сом), передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Министерство экономики и финансов, из них:

- 84,8 % составляет государственный внешний долг: 4 182,95 млн. долларов (354 713,66 млн сом);

- 15,2 % составляет государственный внутренний долг: 750,11 млн. долларов(63 609,14 млн сом).

За январь-май 2021 года из республиканского бюджета Кыргызстана на обслуживание государственного долга (внешний + внутренний) фактически было направлено средств на сумму 13 млрд 178,1 млн сомов.

из них:

- по государственному внешнему долгу - 8 340,7 млн сомов;

- по государственному внутреннему долгу - 4 837,4 млн сомов.