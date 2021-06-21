В Кыргызстане будут построены солнечные подстанции мощностью 125, 300 и 200 МВт

В Кыргызстане решается вопрос о строительстве альтернативных источников энергии, планируется строительство нескольких солнечных подстанций. Об этом на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша сообщил замглавы Минэнергопрома Таалайбек Ибраев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, министерство подписало меморандум с немецкой компанией о строительстве солнечной подстанции в Токмоке. «Вопрос с землей решен. Там будет построен технопарк с мощностью 125 МВт, половина будет использоваться технопарком, остальное государство будет покупать. Кроме того, в Иссык-Кульской области на 62 га села Тору-Айгыр будут установлены солнечные батареи мощностью 300 МВт. Меморандум подписан с компанией «Бишкек солорс». Финансирование по двум проектам завершено.

Также российская компания выращивает кремний в Орловке, они планируют построить солнечную подстанцию на 200 МВт.

Отвечая на вопросы депутатов, Ибраев сообщил, что долг энергосектора на сегодня составляет 132 млрд сомов, 127 млрд сомов - долг Национальной электрической сети Кыргызстан и Электрических станций.