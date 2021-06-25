В Кыргызстане проведут исследование по оценке коллективного иммунитета к вирусу SARS CoV-2

В Кыргызстане планируется проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения страны в условиях пандемии COVID-19. Об этом на пресс-конференции в агентстве Кабар сообщил директор Научно-производственного объединения «Профилактическая медицина», академик РАН, профессор Омор Касымов, передает Trend.

По его словам, для проведения данного исследования прибыли специалисты из России.

«Популяционное исследование пройдет в Бишкеке, Оше и областях. Общее число волонтеров составит 10 тыс. 752 человека. Исключаются лица, находящиеся на стационарном или амбулаторном лечении с COVID-19», - сообщил он.

В свою очередь директор ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», академик РАН Арег Тотолян сообщил, что исследование реализуется в рамках межгосударственных программ Роспотребнадзора РФ по протоколу популяционного стратифицированного по возрасту сероэпидемиологического исследования коронавирусной инфекции COVID-19, рекомендованного ВОЗ.

«Аналогичное исследование по оценке коллективного иммунитета к коронавирусу проводится в течение года по всей России. Также в мае-апреле такое исследование проводилось в Беларуси и есть уже первые результаты. В Кыргызстане исследование стартует на следующей неделе. Исследование - очень важный компонент борьбы с инфекцией COVID-19 в современных условиях потому, что без знания и информации о коллективном иммунитете с пандемией справится невозможно.

Он отметил, что цель человечества - достичь соответствующего коллективного защитного уровня иммунитета. «Он достигается двумя путями – это путь естественный, т.е. заболеванием и приобретением постинфекционного иммунитета, и второй путь через вакцинацию. Если бы у нас было средневековье, мы бы шли только первым путем. Но в современном мире без активной вакцинации бороться с инфекциями невозможно и неправильно. Поэтому важны оба компонента», - сказал Тотолян.