Рост ВВП Кыргызстана в январе-мае составил 5,7%

По предварительной оценке, Нацстаткома, за январь-май 2022 года объем ВВП сложился в сумме 270,2 млрд сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 5,7 %, сообщает Министерство экономики и коммерции (МЭК) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на "Кабар".

Как отмечается, без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» темп роста составил 3,7 % (в январе-мае 2021 года – 2,8 %).

В секторах экономики показатели сложились следующим образом: в сельском хозяйстве объемы производства возросли на 2,2 %, сфере услуг на 4 %, промышленности на 11,4 %, строительстве на 3,1 %.

Основной положительный вклад в рост ВВП обеспечен промышленностью (2,48 процентных пункта) и сферой услуг (1,97 процентных пункта).

Ключевым драйвером роста стал сектор промышленность, где на фоне низкой базы соответствующего периода предыдущего года (-8,7 %) показал высокие восстановительные темпы роста на 11,4 % за счет стабильной работы металлургических предприятий, наращивание объемов введенных месторождений по добыче основных металлов (где рост на 29,7 %), восстановление объемов производства пищепереработки (на 10,5 %) и нефтепродуктов (на 16,8 %).

Высокие показатели в сфере услуг (рост на 4 %) сложились за счет увеличения объемов оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов на 6,9 %, транспортной деятельности и хранение грузов – на 13,1 %, услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами – на 12,1 % и услуг связи - на 2,8 %.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, составил 107,5% (к декабрю предыдущего года). Среднегодовое значение инфляции (январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года) составило 112,8 %.

В МЭК КР отметили, что для восстановления экономики, поддержания населения и предпринимательства принят Антикризисный план действий кабинета министров, определяющий основные направления первоочередных действий по обеспечению макроэкономической стабильности в КР в условиях роста влияния внешних факторов.