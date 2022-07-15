В Кыргызстане назвали сумму госдолга перед китайским банком

БАКУ /Trend/ - Государственный долг Кыргызстана перед Экспортно-импортным банком Китая на сегодняшний день составляет 1,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу кыргызского минфина.

По данным ведомства, Кыргызстан планирует в нынешнем году выплатить китайскому кредитору 111,7 миллиона долларов.

Отметим, что в ходе заседания Жогорку Кенеша (парламент) 30 июня президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что в 2022 году стране необходимо будет выплатить 23 миллиарда сомов (289,3 миллиона долларов) на погашение госдолга.

"В течение следующих 10 лет нам придется погасить долги, которые мы набрали за 30 лет", - сказал Жапаров.

По его словам, в 2023 году Кыргызстану нужно будет направить около 25 миллиардов сомов (314,4 миллиона долларов) на выплату внешнего госдолга.