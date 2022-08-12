Чистая прибыль крупнейшей кыргызской транспортной компании снизилась

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года чистая прибыль ОАО "Международный аэропорт "Манас" составила 1,64 миллиарда сомов (20,3 миллиона долларов), что на 1,2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,66 миллиарда сомов, или 20 миллионов долларов).

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на отчет Кыргызской фондовой биржи.

При этом выручка компании от основной операционной деятельности в указанный период увеличилась на 32,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (2,8 миллиарда сомов, или 34,7 миллиона долларов) – до 3,7 миллиарда сомов (44,7 миллиона долларов).

Между тем в январе - июне 2022 года пассажиропоток в ОАО "Международный аэропорт "Манас" составил 2,2 миллиона человек, что на 42,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

ОАО "Международный аэропорт "Манас" на сегодня является одной из значимых транспортных компаний Кыргызстана, в структуру которой входят 5 международных и 6 региональных аэропортов.