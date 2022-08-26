Узбекская авиакомпания объявила о дополнительных авиарейсах в Бишкек

Компания «Uzbekistan Airways» сегодня объявила о дополнительных авиарейсах в столицу Кыргызстана, сообщает пресс-служба узбекской авиакомпании, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным авиакомпании, дополнительные авиарейсы по маршруту: Ташкент – Бишкек – Ташкент будут выполняться 14, 21 и 28 сентября.

Вылет из Ташкента: 13:00 - Прилет в Бишкек: 15:10

Вылет из Бишкека: 16:30 - Прилет в Ташкент: 16:50

По маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент самолеты летают четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Ранее перелеты из столицы Узбекистана в Бишкек осуществлялись два раза в неделю.