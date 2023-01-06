Обнародован ежегодный обзор торгов на Кыргызской фондовой бирже

БАКУ /Trend/ - Объем торгов акциями и облигациями на Кыргызской фондовой бирже в 2022 году составил 17,8 миллиарда сомов (208,1 миллиона долларов), передает Trend со ссылкой на akchabar.kg .

Как сообщается, в общей сложности в 2022 году на Кыргызской фондовой бирже было проведено 2 011 сделок.

Большая часть торгов (94,4 процента) была проведена на первичном рынке биржи, объем которой за прошедший год достиг 16,8 миллиарда сомов (196,4 миллиона долларов).

В то же время объем торгов на вторичном рынке в 2022 году составил 1 миллиард сомов (11,7 миллиона долларов).

Отметим, что по состоянию на 4 января 2023 года официальный обменный курс, установленный Национальным банком Кыргызстана, составляет 85,68KGS/1USD.