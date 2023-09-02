Кыргызский импорт легковых автомобилей из США вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2023 года поставки легковых автомобилей в Кыргызстан из США выросли в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Trend.

Согласно данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, за отчетный период в страну было импортировано 11 442 легковых автомобиля из США. Для сравнения, за те же месяцы 2022 года было импортировано всего 1 557 легковых автомобилей.

Общая стоимость этого импорта составила 93,092 миллиона долларов США, увеличившись в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (14,635 миллиона долларов).

США заняли второе место по объему поставок легковых автомобилей в Кыргызстан после Южной Кореи, которая экспортировала 21 708 автомобилей на общую сумму 183,468 миллиона долларов.

Общий объем импорта легковых автомобилей в Кыргызстан в первом полугодии 2023 года составил 67 430 единиц, что в 4,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стоимость этого импорта достигла 867,851 миллиона долларов, увеличившись в 6,8 раза по сравнению с первой половиной 2022 года (127,493 миллиона долларов).

В отчетный период импорт Кыргызстана составил 5,398 миллиарда долларов, что на 30,3 процента больше, чем в аналогичные месяцы предыдущего года.