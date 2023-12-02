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Более одного миллиона туристов посетили Иссык-Куль область Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 2 декабря 2023 03:16 (UTC +04:00)
Более одного миллиона туристов посетили Иссык-Куль область Кыргызстана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В течение летнего сезона Иссык-Кульскую область Кыргызстана посетили 1 миллион 300 тысяч туристов, что свидетельствует о растущем интересе к этому региону, сказал полномочный представитель президента Эмилбек Абдыкадыров, встречаясь с владельцами домов отдыха, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались результаты прошедшего летнего туристического сезона. Был отмечен значительный рост туристов, подчеркнута важность совместных усилий по развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности туристов в регионе.

Глава области подчеркнул, что в области функционирует 1 тысяча 127 гостевых домов.

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