Более одного миллиона туристов посетили Иссык-Куль область Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - В течение летнего сезона Иссык-Кульскую область Кыргызстана посетили 1 миллион 300 тысяч туристов, что свидетельствует о растущем интересе к этому региону, сказал полномочный представитель президента Эмилбек Абдыкадыров, встречаясь с владельцами домов отдыха, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались результаты прошедшего летнего туристического сезона. Был отмечен значительный рост туристов, подчеркнута важность совместных усилий по развитию инфраструктуры и обеспечению безопасности туристов в регионе.

Глава области подчеркнул, что в области функционирует 1 тысяча 127 гостевых домов.