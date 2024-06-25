Всемирный банк выделит средства Кыргызстану для улучшения медико-санитарной помощи

БИШКЕК/ Trend/ - Всемирный банк предоставит министерству здравоохранения Кыргызстана 30 миллионов долларов США для улучшения первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба министерства, передает Trend.

Согласно информации, глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев провел встречу с руководителями Всемирного банка.

«В рамках программы «Повышение качества первичной медико-санитарной помощи» во втором квартале 2024 года поступят 8 миллионов долларов США, а до завершения программы еще 22 миллиона долларов США. Эти средства будут направлены на приоритетные направления первичной медико-санитарной помощи в Кыргызстане», - говорится в сообщении.

Также обсуждалась необходимость дополнительного грантового финансирования в размере 11,45 миллиона долларов США для технической помощи и закупки критически важных товаров для организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.