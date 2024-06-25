Одобрен проект Национальной энергетической программы Кыргызстана до 2035 года

БИШКЕК/ Trend/ - Комитет по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике парламента Кыргызстана рассмотрел и одобрил проект Национальной энергетической программы до 2035 года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на кыргызский парламент, информация о проекте была представлена министром энергетики страны Таалайбеком Ибраевым.

Он отметил, что в проект программы включены мероприятия по обеспечению устойчивого развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК), технического переоснащения, диверсификации за счет возобновляемых источников энергии, газа и других приоритетных направлений деятельности.

В справке обосновании проекта отмечается, что Кыргызстан обладает достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), в том числе значительными запасами угля и около 30 процентами гидроэнергетических ресурсов Центрально-азиатского региона (ЦАР).

В документе сообщается, что действующая Национальная энергетическая программа на 2008-2010 гг. и Стратегия развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года утверждена 15 лет назад. Современные вызовы требуют ее пересмотра.

Кроме этого, комитет парламента рассмотрел и одобрил вопрос о проектах соглашения между Кыргызстаном й и Международной ассоциацией развития (входит в группу Всемирного банка) по дополнительному финансированию Технической помощи для проекта Камбар-Атинской ГЭС-1.

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