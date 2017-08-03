В Душанбе обсудили улучшение инвестиционного климата банковского и финансового секторов

В рамках выполнения требований 8-го пункта Протокола XVII заседания Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан от 30 января 2017 года, 1 августа в Национальном банке Таджикистана под председательством первого заместителя Председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева состоялось заседание «Внутрибанковской рабочей группы по улучшению инвестиционного и бизнес-климата в банковской и финансовой сферах». Об этом пишет НИАТ «Ховар».

Членами Рабочей группы согласно плану были рассмотрены различные вопросы банковской системы, в том числе: содействие улучшению инвестиционного климата в стране путем реализации законодательных реформ, сохранение уровня инфляции в пределах прогнозных показателей, расширение сотрудничества по развитию корреспондентских отношений, содействие привлечению иностранного капитала в различные отрасли экономики, в частности в банковскую отрасль, обеспечение необходимых условий для выполнения основных показателей программ развития национальной экономики.

Д. Нуралиев акцентировал внимание присутствующих на необходимости создания надежной базы для привлечения инвестиций и дальнейшего рассмотрения соответствующих вопросов на межведомственном уровне, а также рассмотрении на внутреннем уровне основных аспектов деятельности с тем, чтобы улучшить инвестиционный и бизнес-климат в сфере банковского дела и финансов.

«Эффективная реализация денежно-кредитной и валютной политики с целью сохранения инфляции на прогнозном уровне в координации с фискальной политикой будет одним из направлений деятельности рабочей группы по улучшению инвестиционного климата», — отметил Д. Нуралиев при обсуждении компонентов рабочего плана.

Следующая фаза работ по реализации требований 8-го пункта Протокола XVII заседания Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан в рамках «Межведомственной рабочей группы по улучшению инвестиционного и бизнес-климата в банковской и финансовой сферах» будет продолжена под руководством Председателя НБТ Д. Нурмахмадзода. Было отмечено, что законы, способствующие улучшению банковской системы и инвестиционного климата, будут усовершенствованы Межведомственной рабочей группой в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

Межбанковская рабочая группа под руководством первого заместителя председателя НБТ Д. Нуралиева также обсудила проект плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата, который будет представлен на рассмотрение Межведомственной рабочей группы.

Напомним, что «Внутриведомственная рабочая группа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата в банковской и финансовой сферах» была создана 18 апреля 2017 года с целью выполнения требований пункта 8 Протокола XVII заседания Консультативного совета при Президенте Республики Таджикистан.