Таджикистан открыл КПП на границе с Кыргызстаном

9 февраля 2018 09:53 (UTC+04:00)

Пограничники Таджикистана покинули мост на границе с Кыргызстаном, сообщили в пресс-службе кыргызской Государственной пограничной службы (ГПС), передает Sputnik Таджикистан.

"По итогам переговоров пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, таджикская сторона открыла для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области (юг Кыргызстана) и пограничники Таджикистана покинули данную местность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный" и "Кайрагач-автодорожный" на кыргызско-таджикском участке государственной границы возобновлен.

Ранее сообщалось, что Таджикистан закрыл границу с Кыргызстаном. Таджикистан в одностороннем порядке остановил работу ряда пунктов пропуска, в том числе международных, на границе с Кыргызстаном из-за строительства моста на спорной территории.

Таджикские пограничники также закрыли для проезда мост в местности Сай Лейлекского района Баткенской области и выставили там пограничные наряды, увеличив численность военнослужащих.

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