Таджикистан присоединился к Конвенции ООН по правам инвалидов

24 марта 2018 09:20 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана подписал Конвенцию ООН по правам инвалидов, сообщает Таджикское телеграфное агентство ТаджикТА в пятницу.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне в Нью-Йорке в рамках участия в мероприятии в честь начала международного десятилетия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» подписал Конвенцию ООН по правам инвалидов», - сообщает пресс- служба главы государства.

Таким образом, Таджикистан стал членом Конвенции Организации Объединенных Наций по правам инвалидов. На церемонии подписания Конвенции присутствовал заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Суарес.

Конвенция ООН по правам инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в законную силу 3 мая 2008 года после того, как Конвенцию поддержали 20 государств мира. По состоянию на ноябрь 2017 года участниками Конвенции ООН по правам инвалидов являются 175 стран мира. Напомним, на сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано около 150 тыс. лиц с ограниченными возможностями, в том числе 26 тыс. детей.

В Таджикистане инвалиды делятся на несколько категорий: инвалиды войны и лица, приравненные к ним, инвалиды общего заболевания, инвалиды профессионального заболевания, инвалиды трудового увечья, инвалиды-ликвидаторы Чернобыльской АЭС, инвалиды военной службы и дети-инвалиды.

В 2016 году правительством Таджикистана была принята «Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы». Данная программа носит социальный и антикризисный характер, её реализация будет осуществляться с учетом целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года. Программа, в основном направлена на усиление социальной защищенности инвалидов, в том числе их медицинской и социальной реабилитации.

В октябре 2017 года в городе прошел Первый национальный конгресс инвалидов Таджикистана

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