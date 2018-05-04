Таджикистан является естественным союзником всех государств мира в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом – Эмомали Рахмон

БАКУ/Trend/ - Таджикистан является естественным союзником всех государств мира в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего выступления на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня на тему “Противостояние терроризму и насильственному экстремизму” в Душанбе.

Текст выступления размещен на сайте президента Таджикистана.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено одному из злободневных вопросов – противодействию терроризму и экстремизму. Выражаю уверенность в том, что сегодняшняя конференция будет содействовать всестороннему обсуждению вопросов, связанных с борьбой против этих угроз века, а также разработке и реализации совместных согласованных предложений и рекомендаций в этом направлении.Безусловно, обеспечение мира, стабильности и незыблемой безопасности стран является одним из ключевых факторов и важнейшим условием налаживания и продвижения конструктивного процесса по устойчивому развитию на международном и региональном уровнях», - сказал Рахмон.

Он отметил, что миллионы людей в различных уголках планеты подвергаются угрозе и охвачены огнем войн и конфликтов, а проявления терроризма и экстремизма, представляя собой беспрецедентную глобальную опасность, вызывают трагические долгосрочные общественно-политические и моральные последствия.

«За последние годы более 100 стран мира стали объектами разрушительных действий террористов, в результате террористических атак погибли сотни тысяч мирных жителей, миллионы людей покинули свои жилища. Ущерб, нанесенный экономикам стран, составил сотни миллиардов долларов. Только на территории Афганистана в прошлом году вследствие боевых действий и террористических актов пострадали свыше 10 тысяч мирных граждан, около 4 тысяч погибли. Из этого числа 32 процента погибших составили дети, а 53 процента раненных - женщины и дети», - сказал Рахмон.

По его словам, не секрет, что в такой ситуации ни одна страна в мире в одиночестве не способна достичь успеха в противостоянии возрастающим угрозам безопасности, обеспечить мир и стабильность.

«Поэтому, с учетом реалий дня, мы, в целях обеспечения всеобъемлющей безопасности посредством принятия совместных мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, устранением факторов их политической, военной и финансовой поддержки, как практическое направление выхода из сложившейся опасной ситуации, считаем важным укрепление сотрудничества и партнерства на региональном и глобальном уровнях. В этом процессе, на наш взгляд, реагирование на возрастающие угрозы терроризма и экстремизма должно быть всеохватывающим и глубинным при ключевой и координирующей роли ООН и её соответствующих структур», - отметил президент Таджикистана.

Рахмон считает, что Глобальная стратегия Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, ее антитеррористические конвенции, резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности должны служить основой для совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

«В наши дни, к сожалению, мы являемся свидетелями усиления процесса стратегической конкуренции в мире, отчетливо наблюдаются признаки разрастания “холодной войны”. Такая реальность, ослабляя совместные усилия международного сообщества по противостоянию глобальным вызовам и угрозам, отрицательно сказывается на фундаментальные основы и принципы миропорядка. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом и другими угрозами и вызовами современности, такими как незаконный оборот наркотиков и оружия, транснациональная организованная преступность и кибер-преступления, является естественным союзником всех государств мира, международных и региональных организаций. В сегодняшних сложных и противоречивых условиях мы должны сотрудничать, а не конкурировать и стремиться к гегемонии. Для достижения желаемых результатов в противостоянии опасным проявлениям нашей эпохи необходимо на основе доверия наладить тесное взаимодействие и координацию служб безопасности и правоохранительных органов стран», - сказал он.

Рахмон отметил, что с учетом этого, Таджикистан, как активный член ООН, прилагая последовательные усилия для эффективной совместной борьбы с угрозами и вызовами сегодняшнего дня, и впредь будет развивать конструктивную деятельность в этом направлении.

«Укрепление развернутого сотрудничества с международными партнерами мы рассматриваем как один из важных факторов реализации целей, определённых в нашей Национальной стратегии по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2016-2020 годы, а также в ее плане действий, включающий 12 тематических аспектов. В этом разрезе Таджикистан сегодня осуществляет целенаправленное сотрудничество со своими партнерами в рамках таких региональных организаций, как СНГ, ОДКБ и ШОС. Мы и дальше будем прилагать усилия для реализации целей этих структур по обеспечению стабильности и безопасности», - сказал президент Таджикистана.

В связи с этим следует отметить, что за последние годы отношения между странами Центральной Азии в целом приобрели тенденцию нового развития и расширения, сказал Рахмон.

По его словам, в свою очередь, это даёт возможность странам региона наладить эффективное взаимодействие и координацию в сфере безопасности на качественно новом уровне.

Далее президент отметил, что Таджикистан приветствует такую тенденцию развития связей между странами Центральной Азии и выражает свою готовность к укреплению и расширению сотрудничества со всеми соседними странами в данном направлении.

Следует отметить, что проведение сегодняшней конференции во взаимодействии с ООН, ОБСЕ, ЕС и другими партнерами является еще одним примером готовности Таджикистана к сотрудничеству в вопросах борьбы и предотвращения угроз и вызовов безопасности на всех уровнях, сказал он.

Рахмон отметил, что Республика Таджикистан в начале 90-х годов прошлого столетия – еще на заре строительства своего суверенного государства стала мишенью разрушительных действий террористов и экстремистов, поддерживаемых зарубежными покровителями.

«В то время международный терроризм и экстремизм превратили нашу страну в арену испытания своей смертоносной мощи и в объект противочеловеческих замыслов. Тогда мы столкнулись лицом к лицу со всеми теми трагическими событиями, которые сегодня имеют место в Ираке и Сирии, Йемене и Афганистане.Корыстные и закулисные цели и планы настоящих зачинщиков тех разрушительных действий и их покровителей, истоками которых являлись экстремистские идеи и терроризм, заключались в одном – путем насилия и убийств навязать народу чуждую ему культуру, средневековое мышление и создать в Таджикистане исламское государство. Вследствие хаоса и навязанной гражданской войны погибли сотни тысяч людей, свыше одного миллиона мирных жителей страны потеряли кров и стали беженцами. Несмотря на это, мы, с опорой на свою древнюю культуру и цивилизацию, смогли наладить широкий диалог и обеспечить мир, стабильность и национальное единство», - отметил президент Таджикистана.

Мужество и самоотверженность таджикского народа в защите целостности страны, ценностей своей культуры и цивилизации, его сила воли и стремление к миру и созиданию позволили положить конец действиям внутренних и внешних террористов и экстремистов в нашей молодой независимой стране, добавил он.

«Опираясь на наш миротворческий опыт, мы, наряду с беспощадной борьбой против терроризма и экстремизма, решительно выступаем за мирные способы и методы решения противоречий и конфликтов современной эпохи в рамках признанных международным сообществом норм», - сказал Рахмон.

Он отметил, что история и горький опыт многих стран мира, в том числе Таджикистана, свидетельствуют о том, что в борьбе с враждебными силами и глобальными угрозами победу можно одержать только через сотрудничество и совместные действия.

«К сожалению, по сей день нет единого подхода к понятиям терроризма и экстремизма со стороны мирового сообщества. На наш взгляд, эффективная борьба с терроризмом, экстремизмом, насильственным радикализмом никоим образом не совместима с политикой “двойных стандартов”. Наоборот, подобный подход способствует расширению географии указанных опасных угроз в непредсказуемых и более ужасающих формах и методах», - сказал он.

Рахмон отметил, что терроризм и экстремизм не признают ни границы ни государства.

«Поэтому, в наши дни террористические и экстремистские группировки, сращиваясь с радикальными религиозными, националистическими и другими преступными сообществами, провоцируют вражду и насилие, религиозные, конфессиональные, этнические кровопролития и конфликты и, даже, противостояние цивилизаций. Вызывает глубокую озабоченность и то, что террористы и экстремисты, прикрываясь пречистым именем ислама, способствуют распространению исламофобии и разжиганию ненависти к мусульманам. Порочить, таким образом, светлое имя религии ислам, последователи которой составляют более полутора миллиарда населения земного шара и вносят заметный вклад в развитие современного мира, может привести к опасным последствиям», - сказал президент Таджикистана.

Он отметил, что следовательно, для пресечения исламофобии необходимо расширить атмосферу доверия, толерантности и взаимопонимания между обществом и цивилизациями, что увеличивает, в свою очередь, возможности для противодействия современным угрозам и вызовам.

«В этой связи я неоднократно отмечал и еще раз хочу заявить, что террорист и экстремист не имеют ни родины, ни нации, ни религии, ни веры. Террорист он и есть террорист, он никогда не может быть «своим» или «чужим», «умеренным» или «неумеренным». Глобальный характер угрозы терроризма и экстремизма настоятельно требует выработки и принятия единых и общепринятых норм и подходов к этим двум понятиям. Сегодня под воздействием проявлений нестабильности в различных уголках планеты растут угрозы безопасности и в нашем регионе», - сказал Рахмон.

Он отметил, что Таджикистан в силу своего географического расположения находится на переднем крае противодействия современным вызовам и угрозам.

«Как известно, обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии имеет неразрывную связь с ситуацией с безопасностью в Афганистане. Республика Таджикистан, имеющая протяженную границу с Афганистаном (более 1400 км), не может оставаться равнодушной к нынешней ситуации в этой дружественной и соседней стране, в том числе в ее северных регионах. Мы еще в девяностые годы прошлого столетия с трибуны международных и региональных организаций, в том числе ООН, неоднократно указывали на необходимость безотлагательного решения проблем соседней нам страны - Афганистана. К сожалению, тогда в беседах тет-а-тет некоторые высокопоставленные политические деятели говорили, что эта проблема не наша, а ваша и региона. Более того, они считали, что причины появления этой проблемы связаны только с нездоровым клановым и этническим соперничеством в регионе. Между тем, время показало, что все наши предупреждения были объективными. Из-за политического равнодушия проблемы того времени превратились в глобальную опасность и угрозы», - сказал президент Таджикистана.

Далее Рахмон отметил, что только после ужасающих террористических актов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке страны мира осознали всю глубину серьезности вопроса и обратили на него внимание.

«Однако, эти деструктивные проявления уже имели глобальный характер и их предотвращение было весьма затруднительным. Эти слова подтверждаются тем, что если в Афганистане в предыдущие годы в рядах боевиков движения “Талибан” были представители примерно 15 стран, то сегодня в боевых действиях в составе так называемой организации “Исламского государства” и других террористических группировок участвуют граждане более 100 государств.По имеющейся информации, численность боевиков террористических групп, которые дислоцировались на территории Ирака и Сирии, достигала 100 тысяч человек. В результате антитеррористических операций часть из них была уничтожена. Следовательно возникает вопрос - куда делись оставшиеся боевики и с какими странами и организациями они имеют связь?» - сказал он.

По его словам, вызывает тревогу то, что часть из них уже вернулись в свои страны или находятся по пути к возвращению на родину и могут выступить катализатором угроз своим странам.

«Мы уже были свидетелями того, что даже небольшие террористические группировки смогли совершить террористические акты в ряде европейских стран, став причиной гибели людей и нестабильности. Следует отметить, что после антитеррористических операций в Сирии и Ираке члены отдельных экстремистских и террористических группировок, перебравшись в Афганистан, превращают его территорию в поле боевых действий международного терроризма. Возрастание активности террористических и радикальных группировок, к числу которых относятся так называемая организация “Исламское государство”, “Аль-Каида”, “Талибан” и им подобные в этой стране, в том числе в ее приграничных с Таджикистаном районах, вдобавок к незаконному обороту наркотиков вызывает нашу глубокую тревогу», - сказал он.

Рахмон отметил, что Таджикистан поддерживает усилия международного сообщества по всеобъемлющему урегулированию проблемы Афганистана.

«Мы считаем весьма важным оказание своевременной помощи народу Афганистана в рамках всех существующих диалогов и процессов, особенно в его десятилетний переходный период (2015-2024 годы). Мы также считаем, что содействие социально-экономическому развитию Афганистана является одним из эффективных путей установления в нем мира и стабильности. Поэтому, призываем мировое сообщество поддержать Афганистан в этом процессе и, тем самым, увеличить свою практическую помощь ему в целях улучшения ситуации безопасности в стране. В этом плане еще раз хочу подчеркнуть, что победить терроризм и экстремизм только военными путями не представляется возможным», - сказал он.

По словам Рахмона, в данном процессе необходимо уделять постоянное внимание социальным аспектам усиления этих явлений.

«Нищета и бедность, безработица, низкий уровень грамотности и социальной защищённости населения относятся к числу тех факторов, которые подталкивают людей повернуться лицом к идеям насилия в поисках социальной справедливости. Соответственно, уделение большего внимания развитыми государствами также на вопросы оказания нуждающимся странам необходимой экономической, финансовой и технологической помощи в рамках экономических и социальных программ является императивом времени», - сказал он.

Президент Таджикистана отметил, что одним из факторов развития экстремизма и терроризма является широкое использование террористическими организациями современных информационных технологий, в особенности интернет сетей, в целях пропаганды экстремизма, привлечения в свои ряды новых членов, их подготовки и стимулирования к разрушительным действиям.

Исходя из этих соображений, укрепление международного и регионального сотрудничества, в том числе обмен информацией по действенным методам и способам прослеживания подобных сайтов, их удаление из сети интернета и оказание взаимной помощи в этом направлении является важным условием успеха в борьбе с киберпреступностью, сказал он.

По его словам, незаконный оборот наркотиков, как один из основных источников финансирования терроризма и экстремизма, является одним из актуальнейших мировых проблем.

«Борьба с ним требует от международного сообщества принятия и реализации неотложных совместных мер с использованием всех методов и средств. Усиление координации и оказание помощи странам, находящихся на пути распространения наркотиков, является важной задачей и требованием времени. Таджикистан, глубоко осознавая эту глобальную угрозу, продолжительное время направляет свои усилия на борьбу с незаконным оборотом наркотиков», - сказал президент Таджикистана.

Рахмон отметил, что в период после 1994 года по настоящее время правоохранительными органами и военными структурами страны изъято из обращения более 120 тонн наркотических веществ.

«Республика Таджикистан разработала и приняла имеющую превентивный характер Национальную стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая охватывает программу действий и направления сотрудничества на двусторонней, региональной и многосторонней основе», - сказал он.

По словам Рахмона, данная стратегия, с учетом тесной взаимосвязи незаконного оборота наркотиков с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, одновременно направлена на устранение факторов этих явлений в обществе.

«В завершение изложения своих соображений хотел бы еще раз поприветствовать вас в Таджикистане и пожелать вам удачного продолжения рабочей программы. Желаю успехов участникам сегодняшней конференции в обсуждениях и рассмотрении представляющих интерес тем. Уверен, что результаты сегодняшней конференции окажут содействие новому развитию сотрудничества в сфере совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом и достижению мира свободного от этих деструктивных явлений века», - заключил президент Таджикистана.

(Автор: Ляман Зейналова)

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