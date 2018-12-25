Российский банк поможет Таджикистану привлечь инвестиции для Рогуна

Российский коммерческий банк «Райффайзенбанк» намерен продолжать поддерживать Национальный банк Таджикистана в привлечении инвестиций на достройку Рогунской ГЭС, передает Trend со ссылкой на news.tj.

Об этом заявил директор «Райффайзенбанка» по странам СНГ Павел Заруцкий на встрече с первым заместителем НБТ Джамолиддином Нуралиевым в Душанбе.

Нуралиев поблагодарил этот российский банк за сотрудничество при размещении первых евробондов Таджикистана на международные инвестиционные рынки.

Он отметил важность выпуска евробондов и привлечение иностранных инвестиций для Рогунской ГЭС.

Павел Заруцкий выразил готовность «Райффайзенбанка» в дальнейшем сотрудничестве в деле привлечения инвестиций для достройки этого важной для Таджикистана станции.

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