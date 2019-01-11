В ближайшее время на таджикско-узбекской границе заработает новый КПП "Бабатаг"

11 января 2019 10:01 (UTC+04:00)

Об открытии новых КПП на границе двух государств договоренность была достигнута в ходе госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в августе прошлого года в Ташкент и его переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Trend со ссылкой на news.tj.

КПП не будет иметь международного статуса, по нему будут пропускаться граждане двух государств, а также транспортные средства, принадлежащие гражданам Таджикистана и Узбекистана, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Новый КПП будет работать в дневное время.

Он напомнил, что пограничные ведомства Таджикистана и Узбекистана продолжают изучение вопроса по открытию новых контрольно-пропускных пунктов на границе двух государств.

По предварительным данным на границе двух государств в текущем году могут быть открыты от 3 до 15 новых КПП.

По данным источника, новые КПП послужат более устойчивому развитию отношений населения приграничных районов Таджикистана и Узбекистана, снизят поток очередей на других КПП на границе двух государств.

По межправительственному соглашению от 2002 года, на границе Таджикистана и Узбекистана были установлены 16 КПП, в том числе девять, имеющих международный статус.

Большинство КПП были закрыты в середине 2000-х из-за обострения двусторонних отношений, и в пропускном режиме до начала прошлого года работали только два КПП: один в направлении Турсунзаде-Сарыассия, другой в направлении Бустон-Бекабад.

В марте прошлого года перед госвизитом Шавката Мирзиёева в Душанбе в полном объеме заработали все 16 КПП.

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