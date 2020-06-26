Уникальный опыт миротворчества Таджикистана

БАКУ/Trend/ - В этом году Таджикистан отметит 23-ю годовщину Дня национального единства.

Гражданская война, которая стала одной из самых крупных и кровопролитных на постсоветском пространстве, привела к тяжелым социально-экономическим, политическим и духовным последствиям, значительным человеческим жертвам, серьезно повлияла на ход внутренней и внешней политики суверенного Таджикистана. Братоубийственная война, по приблизительным оценкам, унесла около 157 тысяч жизней, оставила 55 тысяч детей сиротами, 25 000 женщин вдовами, сделала беженцами более 1 миллиона человек. Был нанесён огромный ущерб экономике страны, размер которого по разным оценкам составляет более 10 миллиардов американских долларов.

Чёткое понимание страшной опасности братоубийственной войны, мобилизовало патриотические силы страны на усиление действий по установлению мира и национального согласия, как единственного пути сохранения независимости Таджикистана. Поворотным моментом в этом направлении стал созыв XVI внеочередной Сессии Верховного Совета республики, которая состоялась в городе Худжанде в ноябре - декабре 1992 г. при поддержке и содействии всех патриотически настроенных сил страны, с участием представителей оппозиции.

С учётом сложившейся обстановки, первоочередной задачей сессии стала восстановление конституционного строя в стране и возобновление деятельности парализованных в результате гражданского противостояния государственных органов власти.

С этой целью депутатами были переизбраны руководство парламента и Правительства страны, определены первостепенные задачи по выводу страны из кризисной ситуации и основные направления её развития в долгосрочной перспективе. Руководство страны было возложено на вновь избранного Председателя Верховного Совета Эмомали Рахмона.

Важнейшим значением XVI Сессии Верховного Совета было в том, что она способствовала реальному восприятию опасности развала страны и определила необходимость единения всей нации ради сохранения независимости единого и целостного государства. Об этом свидетельствуют принятые на сессии законы «О всеобщей амнистии» и «О беженцах», которые заложили основу для дальнейшего достижения мира между противоборствующими сторонами и обеспечения национального согласия.

Новым руководством страны в соответствии с принятыми на XVI сессии Верховного Совета республики решениями, уже в 1993 г. было начато процесс возвращения беженцев к местам постоянного жительства, восстановление разрушенного в результате военных действий промышленно-хозяйственных объектов и жилого сектора, приняты меры по прекращению военных действий и решению конфликта мирными путями.

С апреля 1994 г. по июнь 1997 г. между Правительством Таджикистана и Объединенной таджикской оппозицией (ОТО) прошли 8 раундов переговоров и несколько встреч на высшем уровне между Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и руководителем ОТО Саид Абдулло Нури. Эти переговоры проходили под эгидой ООН и при участии стран-гарантов: России, Ирана, Афганистан, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Туркменистана, которые внесли весомый вклад в дело достижения мира и согласия в Таджикистане. За это время в состоялись более двадцати официальных встреч между представителями законного правительства и ОТО.

По результатам этих переговоров и встреч 27 июня 1997 года Президент Э. Рахмон, руководитель ОТО А. Нури и Специальный представитель по Таджикистану Герд Меррем подписали в г.Москве «Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане».

На основе данного соглашения была сформирована Комиссия по национальному примирению (КНП), в состав которой наряду с представителями госструктур и ОТО вошли члены всех политических партий страны. Комиссия по национальному примирению (КНП) функционировала с сентября 1997 г. по 1 апреля 2000 г. За время ее деятельности были решены политические вопросы (внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, образование двухпалатного парламента, предоставление 30% мест Правительства представителям оппозиции), военные и другие проблемы, связанные с установлением мира в республике.

С заключением Соглашения между правительством страны и объединенной таджикской оппозицией была закрыта самая печальная глава в современной драматической истории страны. Республика Таджикистан вступила в новую эпоху. Огромная заслуга в этом принадлежит правительству и определенной части трезвомыслящих руководителей бывшей оппозиции, которые проявили способность подняться над разногласиями и направить свою политическую волю на решение вопросов, напрямую затрагивавших судьбу таджикского народа.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон благодаря своему личному мужеству, доброй воле, политической прозорливости, организаторскому таланту возглавил мирный процесс и по сей день, опираясь на поддержку абсолютного большинства населения, является главным архитектором созидательного развития страны.

Подписание Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане позволило правительству сконцентрироваться на реформах, направленных на стабилизацию макроэкономической ситуации и проведении ряда структурных преобразований, необходимых для формирования основ рыночной экономики.

Славный народ Таджикистана жаждал мира и единства, но проектировщики этой бессмысленной войны легко не отказывались от своих планов. Поэтому Эмомали Рахмону понадобились годы, чтобы добиться исполнения одной из главных своих программ-восстановления мира и национального единства. Для достижение этой священной цели руководству государства удалось вернуть приблизительно один миллион беженцев в свои дома, восстановить десятки тысяч разрушенных домов, возродить и восстановить тысячи социальных объектов и пунктов общественного пользования, таких как школы, медицинские учреждения, мосты и предприятия.

Предметов гордости является тот факт, что сегодня опыт мира таджиков признается и всесторонне изучается мировым сообществом в качестве великой миротворческой школы и решение конфликтов.

За короткий период были созданы базовые элементы рыночной структуры и законодательная база рыночной экономики. Проведены институциональные преобразования, сформирована широкая сеть коммерческих банков. Принятые меры по обеспечению макроэкономической стабилизации позволили обуздать высокие темпы инфляции и поставить ее под контроль.

Таджикистан, несмотря на наличие проблем эпохи глобализации, вступил на качественно новый этап своего социально-экономического процесса, и основными задачами этой эпохи развития являются последовательное проведение реформ, обеспечение эффективности их реализации, устойчивое экономическое развитие и этим путём поэтапное повышение уровня и качества жизни населения, а также создание условий для достойной жизни и благосостояния граждан страны.

Важными результатами в этот период стали вывод страны из тяжелейшего экономического кризиса, заложение прочной основы для обеспечения экономического развития, создание энергетической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорог и тоннелей, высоковольтных линий электропередачи, электрических подстанций, устойчивого развития промышленности и сельского хозяйства, предпринимательства и частного сектора, создание десятков тысяч гектаров садов и виноградников.

О продвижении общества вперед сами за себя со всей очевидностью говорят факты строительства, ремонта и реконструкции тысяч школ, детских садов и медицинских учреждений, возведения десятков дворцов культуры, библиотек, стадионов и вообще преображения облика городов и районов и улучшения условий жизни народа.

Следует отметить, что создание крупных объектов посредством дружного труда народа имеет не только социально-экономическое значение, но еще и великое национально-политическое.

Именно путем построения коммуникационной инфраструктуры удалось превратить практически раздробленный Таджикистан в территориально-целостную страну.

А сегодня дороги и тоннели сблизили и сплотили население Таджикистана и играют ключевую роль для национального объединения и образования единой атмосферы национальных ценностей.

Только в период с 2000 по 2019 годы валовой внутренний продукт на душу населения увеличился в 40 раз, а объем дохода государственного бюджета — в более 56 раз.

В соответствии с Национальной стратегией развития до 2030 года намечено беспрецедентное увеличение доли промышленности.

Это означает, что в этот период должны построить сотни промышленных предприятий, создать десятки тысяч новых рабочих мест и увеличить экспорт готовой промышленной продукции.

На этом фоне только в минувшем году было сдано в эксплуатацию 131 новое предприятие. В 2015 году производство промышленной продукции возросло на 84 процента и достигло 13 млрд сомони. А в 2018 году этот показатель равнялся почти 24 млрд сомони.

День национального единства в этом году празднуется в условиях, когда наше государство добилось ряда достижений, имеющих внутреннее и региональное значение.

Одним из этих поистине исторических достижений является осуществление давних чаяний народа Таджикистана – ввод в действие двух агрегатов крупнейшего объекта века – Рогунской ГЭС.

Сегодня мировое сообщество признает Таджикистан в качестве демократического, правового и светского государства, отдает дань уважения его статусу и поддерживает его созидательные инициативы, направленные на решение различных проблем планеты.