Достижения промышленности Таджикистана за 30 лет государственной независимости

Современная экономика Таджикистана характеризуется процессами трансформации и инновационного развития промышленности с учетом особенностей и системных признаков цифровизации. В Республике Таджикистан на данном этапе модернизации экономики реализуется «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года»[1], важной целю которой, является повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого экономического развития.

Для достижения основных параметров реализации задач Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года определены следующие приоритеты в промышленности:

- повышение конкурентоспособности и цепочки добавленной стоимости отраслей промышленности;

- рост объема производства и реализация промышленной продукции, конкурентоспособной на внутренних и внешних рынках;

- организация эффективной системы воспроизводства кадров, способных создавать и осваивать промышленные технологии, производить инновационную продукцию;

- создание институциональных основ для устойчивого и превентивного развития отраслей промышленности, создание инновационных высокопроизводительных кластеров;

- развитие национальной системы селективного импортозамещения на основе переработки местных ресурсов, прежде всего, в агропромышленном комплексе (переработка плодоовощной продукции и наращивание ее выпуска), в строительном комплексе, легкой и пищевой промышленности.

Всё это позволит расширить потенциал промышленности страны за счет наращивания её сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологий.

Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26.12.2018 года отметил, что « … с учетом важности сферы промышленности в решении социально-экономических вопросов, и создании рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью»[2].

Социально-экономическая развитие Таджикистана тесно связано с уровнем развития промышленности, которая объективно отражает вклад отраслей в обеспечении инновационного экономического роста. С целю обеспечения диверсификации экономики, развития её инновационного потенциала и развития перерабатывающих и высокотехнологических производств, коммерциализации научных разработок, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, была разработана Стратегия промышленности Республики Таджикистан на период до 2030 года.

В Республике Таджикистан в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах» созданы комфортные условия для привлечения капиталов и формирования инновационно-активных территорий. Во исполнении данного Закона в настоящее время на территории страны действуют пять свободных экономических зон.

За годы государственной независимости страны в развитии национальной промышленности произошли коренные структурные преобразования, которых можно наблюдать на основе их анализа.

За 30 лет государственной независимости в отраслях лёгкой промышленности создано более 50 крупных предприятий, создано 9 500 рабочих мест в легкой промышленности. Из них 17 предприятий с 2225 рабочими местами в Хатлонской области, 15 предприятий с 3305 рабочими местами в Согдийской области, 10 предприятий с 2760 рабочими местами в Душанбе, 4 предприятия с 1000 рабочих мест в городах и районах республиканского подчинения и 3 предприятия с 300 рабочими местами. в Горно-Бадахшанской автономной области.

В основном новые производственные мощности были созданы и введены в эксплуатацию в отраслях по переработке хлопка и хлопкового волокна, кожи, медицинского хлопка, швейных изделий, носков, мебели и мешков. Таким образом, количество предприятий легкой промышленности увеличилось с 63 в 1991 году до более 486 в 2020 году.

Если объем производства продукции в легкой промышленности в 1991 г. составлял 0,06 млн. сомони, то в 1995 г. - 16,0 млн. сомони, в 2000 г. - 139,6 млн. сомони, в 2005 г. - 323,3 млн. сомони, в 2010 г. - 1093,7 млн. сомони, в 2015 г. - 1425,5 млн. сомони, в 2018 г. - 2700,4 млн. сомони, в 2019 году - 2897,9 млн сомони и в 2020 году - 3140,3 млн сомони.

В 1991 году в стране функционировали всего три предприятия: Душанбинский ткацкий комбинат (ОАО «Текстиль»), Курган-тюбинский хлопчатобумажный комбинат (ОАО «Ресанда») и Канибадамский хлопчатобумажный комбинат (ОАО «Ресмон») с общей годовой мощностью переработки около 28,0 тыс. т. хлопкового волокна. За период независимости построено и введено в эксплуатацию 16 крупных предприятий по переработке хлопкового волокна на сумму более 320 миллионов долларов США. Например, в 1942 году ООО «ПО Насоджии Точик» начало свою деятельность и имеет полный цикл переработки хлопкового волокна, который включает производство хлопчатобумажной пряжи до производства готовой одежды. В 2007-2020 годах за счет внутренних инвестиций было приобретено и смонтировано современное оборудование и технологии для оснащения прядильных, ткацких, красильных фабрик и двух швейных цехов общества. Предприятие «Джавони» была основана в 1994 году, которая включает прядение и ткачество, крашение, шитье и переработку хлопкового волокна до производства конечного продукта.

В 2013 году при участии Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона было сдано в эксплуатацию предприятие «Насоджи Худжанд» мощностью полной переработки 4000 тонн хлопкового волокна в год с созданем 300 новых рабочих мест.

В рамках реализации целей «Один пояс - один путь» с привлечением Синьцзянской аграрной инвестиционной компании «Новый Шелковый путь» Китайской Народной Республики в текстильной промышленности (с использованием современных технологий для создания хлопкового завода, завода по производству текстильных и швейных изделий), планируется создание аграрных кооперативов. Общий объем инвестиций составляет 200 миллионов долларов.

В 2016 году введены в эксплуатацию первая очередь, а в 2018 году вторая очередь прядильного производства ЗАО «Джунтай-Дангара Син Силу Текстиль», которая сыграло важную роль в развитии легкой промышленности. Следует указать, что только мощность прядильного производства предприятия составляет 24,5 тысячи тонн хлопка-волокна в год и обеспечивает 530 постоянных рабочих мест.

В 2018 году введена в эксплуатацию первая очередь, а в 2020 году - вторая очередь ООО «Фарм Текс». Компания занимается производством медицинской, косметической упаковки и средств личной гигиены и имеет возможность обрабатывать 2 тонны хлопкового волокна в день, производить белый гигроскопичный хлопок в соответствии с действующими стандартами, а затем медицинский хлопок, стоматологический хлопок в форме тампонов для производства ватных и марлевых салфеток, ватных и различных видов стерильных медицинских повязок.

На предприятиях и в цехах швейной промышленности производятся изделия различного назначения, такие как военная форма, спецформа для медицинских учреждений, маски детские, мужские, женские, школьные, спортивные, постельные принадлежности, обивка, сумки, чехлы, флаги, ювелирные и кожаные изделия.

Другим примером являются швейные предприятия. В ОАО «Гулистони Душанбе» полностью оснащены технологические линии швейными машинами и оборудованием, установлена ​​система автоматизированного проектирования и раскроя (САПР) немецкой компании «Гербер». Эта система позволяет выполнять все операции по формовке, раскладке и раскрою ткани автоматически с помощью компьютера. Компания укрепляет сотрудничество с компаниями из Российской Федерации и Республики Беларусь, экспортирует швейную одежду, в том числе спортивную. Предприятие ООО «Якут-2000» - одно из крупных предприятий в сфере пошива одежды, с 2009 года стабильно наращивает объемы производства швейных изделий. Компания в основном занимается пошивом одежды для сотрудников правоохранительных органов, школьной формы и униформы. Также компания производит сумки, армейские палатки и флаги разных размеров.

В 2015 году было введено в эксплуатацию ООО «Дахбед-Д» в центре Гиссара, где было установлено швейное, гладильное и раскройное оборудование из Китайской Народной Республики. Также следует отметить, введённые в действие ООО «Рахимов А», ООО «Профи», ООО «Сарей», ООО «Сапсан» и ООО «Фируз», специализирующиеся на производстве спортивной одежды кимоно. Эта одежда в основном экспортируется в РФ.

В то же время в ЗАО «Ресандаи Курган-Тюбе» налажено сотрудничество с корейской компанией «Учанса», а в Бохтаре создано ООО «Кота Глобал». Предприятие получило оборудование на сумму более 500 тысяч долларов США и наладило производство других видов одежды, масок и специальных медицинских защитных халатов.

В последние годы производство школьной формы в стране возросло с 79 тысяч единиц в 2014 году до 926 тысяч единиц в 2020 году.

В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний ряд предприятий легкой промышленности были перепрофилированы для производства марли, масок и специальных медицинских защитных халатов. При этом 57 предприятиями отрасли в 2020 году было произведено 9424,5 тыс. единиц медицинских масок. 19 предприятиями легкой промышленности произведены 61 229 единиц специальных защитных халатов и переданы в медицинские учреждения.

В 2020 году ООО «САТН» и ООО «Джавони» экспортировали в Итальянскую Республику 2,7 млн ​​медицинских масок, что свидетельствует о конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках.

В 2014 году в Яванском районе введен в эксплуатацию производственно-сервисный комплекс «Вахдат», а ООО «Вахдат Текстиль» запустило первую и вторую очереди чулочно-носочного цеха в 2020 году в Душанбе. Производственная мощность предприятия составляет 34 миллиона пар различных носков в год, а продукция соответствует требованиям действующих стандартов. На предприятии создано 400 рабочих мест

Ковроткачество является неотъемлемой частью легкой промышленности и постепенно развивается с момента обретения страной независимости. В рамках Программы развития ковров в Республике Таджикистан на 2014-2020 годы производство ковров увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом и увеличилось с 1 миллиона 763 тысячи квадратных метров в 2014 году до 2 миллионов 812 тысяч квадратных метров в 2020 году. На базе ОАО «Колинхои Кайраккум» создан цех по производству пряжи с 70 новыми рабочими местами.

Мебельная промышленность производит различные типы мебели, включая офисные гарнитуры, гардеробы, книги, отдельные столы, парты, компьютеры, конференц-залы, различные кафедры, школьные парты и стулья, столы и стулья для специальных классов (физика, химия) швейные машины, кресла с обивкой из кожи и ткани, кровати, столы и стулья для детских садов, различные шкафы, театральные стулья, столы и стулья, а также мебель для кухонь, ресторанов и магазинов, наборы для спален, кухонь и матрасы различного качества, отвечающие современным требованиям. Так, в 2019 году заработала первая очередь мебельной компании ООО «Бисот» в Душанбе с использованием производственного оборудования из Германии и Италии с более чем 80 постоянными рабочими местами.

Совместное предприятие «Арча-мебель» открыто в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 9 миллионов сомони, а общая площадь предприятия составляет более 7 тысяч квадратных метров, в том числе площадь производственных зданий составляет около 3 тысяч квадратных метров. Технологическое оборудование предприятия было импортировано из Турции, Италии и Китайской Народной Республики, создано более 50 новых рабочих мест. Впервые в стране на этом предприятии будет осуществляться совместная обработка ткани, дерева, пластика и железа, из которых будет производиться качественная мебель.

ООО «Таджикмебель» и ООО «ИИ Империя» с внедрением современного оборудования начали производство бытовой мебели и межкомнатных дверей.

Важное значение имеет развитие переработки животноводческого сырья (шкуры и шерсти) с учетом использования существующих источников местного сырья для создания добавленной стоимости, тем самым обогащая государственный бюджет.

В обувной промышленности функционируют 12 предприятий. Так, в ООО «Шарм» в г. Душанбе функционируют цеха по обработке кожи, крашению кожи, производству обуви, лаборатория, фирменный магазин и другие вспомогательные объекты. Компания получает кожевенное сырье от индивидуальных предпринимателей и направляет его переработку на производство цветной кожи, кожи и обуви. Кроме того, с момента приватизации до 2020 года компания импортировала и установила новое оборудование для обработки кожи и обуви на сумму 17,5 миллионов сомони. Обувь, производимая предприятием, экспортируется на внутренний рынок, а также на основании договоров о сотрудничестве удовлетворяются потребности строительства, производственных мощностей и частей Вооруженных Сил.

Горнодобывающая промышленность и промышленность драгоценных металлов за годы государственной независимости преобразовались более высокими темпами. Таджикистан - горная страна, 93% его территории состоит из гор, богатых полезными ископаемыми. В целях увеличения этих ресурсов в стране проведены геологические изыскания, в результате которых были обнаружены сотни месторождений цветных, черных, редких и драгоценных металлов, драгоценных и декоративных камней, строительных материалов, химических и горнодобывающих материалов.

В стране действует ряд горно-обогатительных комплексов и совместных предприятий с привлечением иностранных инвестиций, ведутся строительные работы по созданию предприятий по переработке руды.

Если доля горнодобывающего сектора в общем объеме промышленного производства в 1991 г. составляла 8,0%, а в 2020 г. - 25,1%. В последние годы за счет конкретных мер по привлечению иностранных инвестиций и межгосударственной кооперации мощности предприятий по добыче цветных металлов увеличились на 60-80%, и их доля в общем объеме производства отрасли значительно растет.

Усилиями и прямой поддержкой Главы государства в этот период вырасло количество предприятий, привлекающих отечественные и иностранные инвестиции, в том числе 25 предприятий по добыче золота, серебра и цветных металлов, 7 предприятий по ювелирному делу и обработке драгоценных металлов и декоративных камней, 5 предприятий по обработке камней.

В период с 1992 по 2016 год в горнодобывающей промышленности страны были созданы и сданы в эксплуатацию 38 предприятий, в том числе 23 горно-обогатительных, 8 ювелирных и 7 предприятий по добыче и переработке драгоценных металлов и подделочных камней. Следует отметить, что одним из основных направлений стратегического развития горнодобывающей отрасли является реализация мероприятий по освоению новых месторождений. В конце 1992 года для добычи и переработки руды на месторождении Тарор была построена первая очередь фабрики мощностью 250 тысяч тонн в год. За годы государственной независимости были сданы в эксплуатацию первый и второй цеха обогатительной фабрики мощностью 2000 тонн руды в сутки и аффинажного завода по золоту и серебру мощностью до 10 тонн в год (аффинаж). Ввод в эксплуатацию аффинажного завода по переработке золота и серебра позволил увеличить объем внутреннего производства, создать новые рабочие места и новый источник дохода, а также укрепить экспортный потенциал страны. Проектная мощность цеха - 7 тонн в год, в его строительство вложено 9,5 млн. долларов США.

18 октября 2015 года при участии Главы государства уважаемого Эмомали Рахмона был введен в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат проектной стоимостью 160 миллионов долларов с мощностью 10 000 тонн руды в сутки, в результате чего было создано 100 новых рабочих мест.

Переработка руды на золотоперерабатывающем заводе «Апрелевка» началась 28 сентября 2002 года. Продукция завода «Апрелевка» - это сплавы Доре, а аффинаж золота и серебра производится на ГП «Востокредмет».

5 июля 1999 года Алтын-Топканское рудоуправление, поселок Алтын-Топкан и другие объекты были переданы в частную собственность Республики Таджикистан из масштабов ОАО «Алмалыкский ГОК». На месторождении Алтын-Топкан ежегодно добывается более 1,5 миллиона тонн свинцовой и цинковой руды, которые содержат сопутствующие элементы, такие как серебро, но полностью перерабатывались на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате Узбекистана. В июне 2007 года на базе Алтын-Топканского рудоуправления было официально запущено Таджикско-Китайская горнорудная компания. Новая компания начала реабилитацию подземных рудников в августе 2007 года, а 18 декабря 2007 года начала строительство обогатительной фабрики с внедрением оборудования, техники и специалистов.

Компания активизировала работы по реабилитации месторождений Пай-Булак и Алтын Топкан. В частности, она вложила 4,3 миллиона долларов в реабилитационные работы на месторождении Пай-Булак, 15,0 миллиона долларов в месторождение Алтын-Топкан. Отметим, что в рамках проекта было выделено дополнительно 22,5 миллиона долларов. В настоящее время строится и работает обогатительная фабрика мощностью 3,0 млн тонн в год.

В 2012 году на базе ООО «Равшан» в городе Консой запущено ювелирное предприятие. Для производства конкурентоспособной продукции компания закупила оборудование для производства ювелирных украшений и предметов домашнего обихода из Китайской Народной Республики на сумму 350 тысяч долларов США.

В настоящее время предприятия ювелирной и камнеобрабатывающей промышленности ежегодно производят промышленные продукции на сумму более 12 миллионов сомони, а специалистами предприятия подготовлено более 2000 образцов европейских и местных ювелирных изделий (эскизов).

В 2014 году при участии Главы государства в селе Истиклол Согдийской области с закладкой первого кирпича ООО «Таджикско-Китайская горнорудная компания» началось строительство металлургического завода по производству металлического свинца.

16 ноября 2017 года на металлургическом предприятии открыты технологические линии по производству металлического свинца с комплексом вспомогательного оборудования. На предприятии постоянно трудятся более 557 человек.

Промышленность строительных материалов за годы государственной независимости стала одной из важнейших отраслей страны и вносит значительный вклад в развитие экономики страны. Десятки предприятий работают с использованием местного сырья для обеспечения нужд строительства, гидроэнергетики, дорожного строительства и жилищного строительства строительными материалами.

До 1991 года в отрасли строительных материалов страны насчитывалось 30 промышленных предприятий и обслуживающих организаций, на которых работало более 3000 человек. После обретения государственной независимости количество предприятий и цехов в отрасли неуклонно увеличивалось. Так, если в 2013 году в отрасли строительных материалов страны было 260 промышленных предприятий, то в 2019 году их количество достигло 517 предприятий и цехов. Численность работников предприятий отрасли составляет 10364 человека, что на 3743 человека больше, чем в 2013 году.

В 2014 году осуществлено строительство и техническое перевооружение предприятий новыми технологиями, создано 103 предприятия и цеха с 1710 новыми рабочими местами, импортировано новое оборудование и технологии на сумму 49,7 млн. сомони.

Резкое увеличение производства цемента в стране достигнуто во второй половине 2013 года. В том году продолжалось строительство и техническое перевооружение крупных предприятий. В 2014 году к празднованию 20-летия Конституции Республики Таджикистан производство отечественного цемента достигло 1 миллиона тонн стеновых материалов 200,0 млн штук, песка и гравия 1,0 млн кубометров.

В 2016 году произведено материалов на 1,7 миллиарда сомони, что на 483,0 миллиона сомони больше, чем в 2015 году. В этом году создано 45 цехов и предприятий с созданием 1789 рабочих мест, в том числе 4 крупных предприятия с созданием 1240 новых рабочих мест, технологическое оборудование импортировано на сумму 374,5 миллиона сомони.

Объем производства цемента составил 3,1 млн тонн, стеновых материалов 244,0 млн штук, гипсокартона 1,5 млн штук, гипса 43,0 тыс. тонн, шифера 301,0 тыс. штук, экспортировано 1,0 млн 22,0 тыс тонн цемента, в том числе 657,9 тыс тонн в Исламскую Республику Афганистан, 249,1 тыс тонн в Узбекистан и 115,5 тыс тонн в Кыргызстан.

Производство гипса взамен импорта составило 1,5 млн штук, из которых 74,0 тыс. штук гипса было экспортировано в Исламскую Республику Афганистан компанией «Ху Чанг Индастриал» в районе Яван на сумму 792,0 тыс. сомони.

В 2017 году построено 12 предприятий и цехов с 254 новыми рабочими местами, импортировано технологическое оборудование на 6,1 млн. сомони и в 2018 году произведено материалов на 2,4 миллиарда сомони, количество цехов и предприятий достигло 507, рабочих мест 9703.

Объем производства цемента составил 3,8 млн тонн, песка и гравия 1,2 млн кубометров, стеновых материалов 203,0 млн штук, кирпича легкого 16,0 млн штук, гипсокартона 2,4 млн штук, гипса 93,0 тыс. тонн, шифера 703,0 тыс. шт. В 2018 году экспортировано 1,4 миллиона тонн цемента, в том числе 810,0 тысячи тонн в Республику Узбекистан, 528,0 тысячи тонн в Исламскую Республику Афганистан и 86,0 тысячи тонн в Республику Кыргызстан. Также экспортировано 385,0 тыс. штук гипсокартона на сумму 2,3 млн. сомони, в том числе 320,0 тыс. штук в Исламскую Республику Афганистан, 37,0 тыс. штук в Кыргызстан и 28,0 тыс. штук в Узбекистан.

В сентябре 2018 года при участии Главы государства сдан в эксплуатацию цех по производству бетонных труб мощностью 25,0 км в год на базе ООО «Чунгтай Мохир Цемент», а в СЭЗ «Дангара» запущено предприятие по производству эмульсионных красок и других декоративных изделий - ООО «Гаюр Саноат» мощностью 15,0 тыс. тонн в год.

Предприятиями отрасли строительных материалов в 2019 году произведено материалов на 2,7 млрд сомони, что на 345,4 млн сомони больше, чем в 2018 году. Доля отрасли в общем объеме промышленного производства составила 10,0%. Производство цемента составило 4,2 миллиона тонн, кирпича - 159,1 миллиона штук, газоблоков - 36,9 тысячи кубометров, неметаллических материалов - 1,5 миллиона кубометров, гипсокартона - 1,4 миллиона штук и шифера - 1,3 миллиона штук.

Экспорт товаров составил 68,4 млн долларов США, импорт - 42,9 млн долларов США, что на 25,4 млн долларов США больше экспорта. Увеличение экспорта произошло за счет продажи цемента, которая составила 68,1 миллиона долларов.

В 2018 году было экспортировано 1,5 млн тонн цемента, в том числе 890,0 тыс. тонн в Республику Узбекистан, 576,0 тыс. тонн в Исламскую Республику Афганистан и 80,6 тыс. тонн в Кыргызстан. Экспорт гипсокартона составил 399,6 тыс. штук в Республику Узбекистан, Кыргызстан и Исламскую Республику Афганистан. В целом, в 2019 году запущено 25 предприятий и цехов, произведено продукции на 82,2 миллиона сомони и создано 661 новых рабочих мест.

Объем производства в отрасли увеличился с 472,5 миллиона сомони в 2013 году до 2,7 миллиарда сомони в 2019 году. Производство основных материалов, в том числе цемента с 384,2 тыс. тонн в 2013 году до 4,2 млн тонн в 2019 году, неметаллических материалов с 621,8 тыс. м3 до 1,5 млн кубометров и стеновых материалов с 158,4 млн шт. до 229,0 млн шт.

Пищевая промышленность страны также характеризуется высокими темпами развития. Так, в течение 2020 года с привлечением отечественных и зарубежных предпринимателей создано и введено в эксплуатацию 62 предприятия.

Пищевая промышленность страны за 30 лет государственной независимости получило развитие за счет внедрения инновационных технологий в производство. Если в 1991 году в стране насчитывалось 94 предприятия пищевой промышленности, то в 2020 году их количество достигло 523 единиц, что на 429 предприятий больше, чем в 1991 году, и охватило более 11,6 тыс. человек работников.

Объем производства продуктов питания также неуклонно растет с 1996 года. Если в 1996 году объем производства отрасли составлял 48,3 млн. сомони, то в 2020 году этот показатель составил 6 млрд. 768,9 млн. сомони, увеличившись более чем в 14 раз по сравнению с 1996 годом, а ее доля в общем объеме промышленного производства страны достигла 22%.

Сотрудничество с ведущими мировыми компаниями Европы и Азии, такими как «ХАСКИ» из Люксембурга, «СИДЕЛ», «АДУЕ», «VGB», «Мингаззин» из Итальянской Республики, «ТРАН» из Французской Республики, «Франсуа» Королевства Бельгии, «АСКО» Швейцарской Конфедерации и компания «НАНТЕН» Финляндской Республики в импорте современных технологических линий и их внедрении на отечественных предприятиях способствовали развитию пищевой промышленности, в том числе созданию отечественных брендов.

В первую очередь это связано с повышением качества переработки сельхозпродукции, упаковки пищевых продуктов, созданием отечественных брендов, таких как «Оби Зулол», «Амири», «Файзи Расул», «Шохона», «Сиема», «Арзанда» и др. Отечественные предприятия запускают производство всемирно известных брендов, таких как «Кока-Кола», “Пепси», «Фанта», «Миринда», «Бонаква», «Сеналко», «Буона» и «Магна».

Например, импорт муки уменшился с 242,0 тыс. тонн в 2013 году до 104,4 тыс. тонн в 2020 году, что в 2,3 раза или на 137,6 тыс. тонн меньше, чем в 2013 году. Импорт пшеницы увеличился с 640,2 тысячи тонн в 2013 году до 999,2 тысячи тонн в 2020 году, что в 1,6 раза или на 359 тысяч тонн больше, чем в 2013 году. При обеспечении внутреннего рынка налажен экспорт пшеничной муки отечественного производства, и в 2020 году ее экспорт за границу составил 466 тонн или 124,9 тысячи долларов США, что является одним из значительных достижений пищевой промышленности страны.

Импорт безалкогольных напитков уменьшился с 28,4 тыс. тонн в 2013 году до 16,7 тыс. тонн в 2020 году, что в 1,7 раза или на 11,7 тыс. тонн меньше, чем в 2013 году. При предложении на внутреннем рынке экспорт безалкогольных напитков отечественного производства имеет тенденцию к увеличению, и в 2019 году его экспорт в зарубежные страны - Россию, Казахстан и Кыргызстан составил 10 тысяч тонн или 3,1 миллиона долларов США.

Если в предыдущие годы в стране производилось до 40 миллионов литров безалкогольных напитков и минеральной воды, то сейчас их годовое производство достигло 136,0 миллиона литров, что в 3,4 раза больше.

Угольная промышленность - одна из важнейших структурообразующая составляющая топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей промышленности.

По геологическим данным, в стране открыто более 36 месторождений и явлений угля, общие запасы которых оцениваются более чем в 4,3 миллиарда тонн, из которых 331,4 миллиона тонн являются доказанными промышленными запасами и готовы к добыче и переработке.

Из общих открытых и ранее оцененных запасов уголь составляет - 675,2 миллиона тонн, бурый уголь - 137,2 миллиона тонн и антрацит - 64,8 миллиона тонн. В советское время в Республике Таджикистан ежегодно добывалось 600-700 тысяч тонн угля, а его годовая потребность на внутреннем рынке составляла 1,5 миллиона тонн.

За последние 10 лет введено в эксплуатацию 101 предприятие по производству строительных материалов, 27 предприятий по обработке металлов, 27 предприятий по консервированию, 7 предприятий легкой промышленности, 2 предприятия по добыче полезных ископаемых и всего более 207 предприятий по добыче угля. Также ГУП «Таджикский алюминий» и котельные на западе-востоке Душанбе начали производить синтетический газ из угля. В настоящее время один из крупнейших энергетических объектов - ТЭЦ-2 в Душанбе - работает на угле с месторождения Фон-Ягноб.

Стратегической целью угольной промышленности является создание благоприятных условий для комплексного развития шахт, снабжения населения, бюджетных организаций, промышленных предприятий, энергоцентров, внутреннего угольного рынка, создание надежного инвестиционного климата, новых постоянных рабочих мест и возможности экспорта за границу.

В будущем у Таджикистана появится возможность создать следующие 3 взаимосвязанные производственные цепочки с использованием современных технологий и привлечения инвестиций в угольный сектор:

• уголь - электричество - строительные материалы;

• коксование угля - коксохимические продукты; - коксующийся уголь, антрацит для фармацевтического производства, производство фильтров для очистки, производство активированного угля и других соединений (реагентов) в производственных процессах обогащения и добычи металлических руд;

• уголь-газификация-производство органических удобрений.

На этой основе строительство обогатительного комбината мощностью от 300 до 500 тыс. тонн антрацита за счет ресурсов месторождения Назар-Айлок и от 400 до 600 тысяч тонн коксующегося угля от переработки угольных запасов Фон-Ягнобского месторождения, производство импортозамещающей продукции и ее экспорт в зарубежные страны, могут способствовать развитию угольной отрасли и увеличению добычи в стране.

Машиностроения, оборонной и химической промышленности за годы государственной независимости показывает, что только с 2000 года производственная ситуация на предприятиях отрасли имеет тенденцию к восстановлению и дальнейшему увеличению объемов производства.

Если в 2000 году (в ценах 2005 года) объем продукции предприятий отрасли составлял 30,4 миллиона сомони, то в 2005 году этот показатель составлял 131,2 миллиона сомони, а в 2009 году - 150,8 миллиона сомони. Темп роста производства в 2009 году по сравнению с 2000 годом составил 463%, а в 2005 году - 107%.

Предприятиями отрасли в 2010 году произведено продукции на сумму 203,8 миллиона сомони, что на 52,0 миллиона сомони больше, чем в 2009 году.

В течение 2012 года предприятиями оборонной и химической промышленности эффективно использовались ресурсы и возможности, произведено 238,0 млн. сомони, что на 44,5 млн. сомони больше, чем в 2011 году. По сравнению с 2011 годом рост производства обеспечен на 123%.

Следует отметить, что за 30 лет государственной независимости страны с участием Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона в отрасли введено в эксплуатацию более 20 различных предприятий и цехов. Из них 7 предприятий с 590 рабочими местами в Согдийской области, 5 предприятий с 400 рабочими местами в Душанбе, 4 предприятия с 770 рабочими местами в Хатлонской области и 4 предприятия со 140 рабочими местами в городах и районах республиканского подчинения.

Указанные предприятия в основном производят такую ​​продукцию, как различные виды алюминиевых кабелей, алюминиевые профили, трубы и металлические профили, промышленные взрывчатые вещества, тракторы, автобусы, уголки и швеллеры, пластиковые профили, криолит и фторид алюминия, серную кислоту, стальные листы и плиты произведенные, которые являются импортозамещающими.

Также введены в строй более 30 новых предприятий по производству различных изделий из пластмассы, 25 предприятий по переработке металлолома, более 15 предприятий по производству лекарственных средств и лекарственных растений и 12 предприятий по переработке первичного алюминия. Например, в 2002 году ЗАО «Нокили Турсунзода» начало свою деятельность на отечественном сырье с мощностью переработки 6000 тонн первичного алюминия и производства кабелей различных марок в год за счет привлечения капитала отечественных предпринимателей, что обеспечивает внутренний рынок кабелем.

Производство пассажирских автобусов Akiya организовано таджикско-турецким СП «Akiya Avesto Automotive Industry» на базе ГУП «Монтаж электромобилей (троллейбусов)» в Душанбе с годовой производственной мощностью от 250 до 300 автобусов, где созданы рабочие места для 200 человек.

ЗАО «Агротехсервис» г. Гиссар официально введено в эксплуатацию в мае 2018 года, а вторая очередь - в сентябре 2018 года с участием Президента Республики Таджикистан и Президента Республики Беларусь. Жто предприятие импортирует запчасти для сборки тракторов и техники белорусского производства с годовой производственной мощностью 1700 тракторов и сельхозтехники, и создало 60 рабочих мест;

В промышленной зоне города Гулистон Согдийской области введено в эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью «Махмуд и Компания». В основном предприятие производит фурнитуру для строительства различных зданий и сооружений, особенно многоэтажных. Производственная мощность ООО «Махмуд и Компания» составляет до 50 тысяч тонн продукции в год с привлечением 100 местных специалистов;

Также создано ООО «Охангудози Тоджикистон» Рудакинского района производственной мощностью 60 тыс. тонн.

Еще одно предприятие по производству пластиковых профилей для дверей и окон - ООО СП Таджикистан-Турция «Афранг-Пластик» в г. Худжанд выпускает 1200 тонн пластиковых профилей в год.

Введено в эксплуатацию предприятие по производству полиэтиленовых труб ООО «Сифат-Пласт» в г.Бустон по производству пластиковых труб диаметром от 50 до 150 мм и 15 тысяч метров труб в месяц.

В фармацевтической отрасли в настоящее время в Республике Таджикистан действует 35 малых и средних предприятий по производству лекарственных средств, которые производят более 250 наименований лекарственных средств и медицинских товаров, из которых 15 предприятий занимаются переработкой и упаковкой отечественных лекарственных растений.

Стоит отметить, что в настоящее время переработкой и производством лекарственных средств занимается более 23 предприятий и цехов страны, а их мощности производят более 540 различных видов лекарственных средств из лекарственных растений. В течение 2020 года предприятиями произведено продукции на 34,8 миллиона сомони, что на 18,1 миллиона сомони больше, чем за аналогичный период прошлого года, а темпы роста были в 2,0 раза выше.

Таким образом, учитывая современное состояние промышленности Таджикистана необходимо отметить, что в числе первоочередных задач модернизации отраслей промышленности выдвигается формирование и реализация эффективной стратегии рационального использования минерально-сырьевых местных ресурсов и выработки мер по совершенствованию управления развитием промышленных предприятий.



[1] Национальная стратегия развития статистики Республики Таджикистан на период до 2030 года, утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от

27 ноября 2019 года, № 585

[2] Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики

Таджикистан от 26.12.2018 г. // www.president.tj

Материал подготовлен

Министерством промышленности

и новых технологий Республики Таджикистан

совместно с Посольством Республики Таджикистан

в Азербайджанской Республике