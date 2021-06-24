Солдаты, сбежавшие в Таджикистан от талибов, вернулись на родину

Солдаты, которые были вынуждены бежать в Таджикистан после столкновений с талибами, вернулись домой, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Два афганских солдата, которые были ранены в результате обстрела талибов и доставлены в центральную больницу в районе Джайхун, также были возвращены на родину.

Главный врач госпиталя Мухаммади Ахёев сказал, что после инцидента они оказали скорую помощь раненым солдатам, а затем отвезли их в больницу.

"Мы передали их сотрудникам правоохранительных органов, пострадавшие находятся в добром здравии", - добавил Ахёев.

Следует отметить, что таджикско-афганская граница временно закрыта и передвижение через нее запрещено.

Напомним, в Афганистане ведутся ожесточенные бои между правительственными силами и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России и Таджикистане) в четырех приграничных областях. Под контроль боевиков перешли восемь районов и два погранпоста.

По данным ГКНБ, 21 июня группа талибов напала на КПП "Шерхан-Бандар" провинции Кундуз. Общее количество афганских военнослужащих (раненых, убитых или взятых в плен) достигло 100 человек. Еще 134 спаслись, сбежав после ожесточенных боев 22 июня на территорию Таджикистана через КПП "Пяндж".

На приграничном участке в ГБАО пограничники переведены в режим повышенной готовности.