Россия планирует увеличить число регулярных рейсов в Таджикистан

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России планирует с 27 августа увеличить число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Кыргызстаном и Таджикистаном, передает Trend со ссылкой на Asia-Plus.

По 7 рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по одному рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Кыргызстана, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

Между тем, в Агентстве гражданской авиации Таджикистана говорят, что еще ничего неизвестно.

"Мы не получили никакого уведомления", — сказали там.

Напомним, что глава Агентства Икром Субхонзода на пресс-конференции 27 июля заявил, что только возобновление регулярных рейсов в Россию может снизить цены на авиаперелет с этой страной.

По словам Субхонзода, до пандемии в российские города совершалось до 34 регулярных рейсов в неделю.

Сейчас же регулярных рейсов всего четыре - два рейса "Сомон Эйр" и два рейса "ЮтЭйр" летают с полной нагрузкой.

Субхонзода тогда отметил, что Таджикистан готов к возвращению работы в прежнем режиме. Запрос о возобновлении регулярных рейсов направлен в соответствующие структуры России.

По словам главы Агентства, перед возобновлением регулярных рейсов все страны мира обращают внимание на эпидемиологическую ситуацию в стране и количество вакцинированных граждан.

Таким образом, население может помочь возобновлению регулярных рейсов, получив свою дозу вакцины.