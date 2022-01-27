В Таджикистане сообщили о жертвах среди мирных жителей в результате инцидента на границе

27-го января 2022 года, примерно в 17 часов 20 минут местного времени группа неизвестных граждан Кыргызской Республики в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области, на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло, принудительно остановила автомашину марки «Портер» гражданина Республики Таджикистан, перевозившего песок, движущегося по территории Республики Таджикистан из населённого пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района. Об этом сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ "Ховар".

По данным пресс-центра пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, с целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Кыргызской Республики была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Республики Таджикистан.

Однако кыргызская сторона не прибыла на встречу. Вместо этого примерно в 18 часов 10 минут местного времени со стороны кыргызских пограничников занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров) открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Республики Таджикистан. По настоящее время интенсивность огня со стороны Кыргызской Республики усиленно набирает темп. Имеются жертвы, среди мирных граждан и пограничников Республики Таджикистан.

Отмечается передислокация отдельных военизированных частей и подразделений, а также боевой техники в приграничные районы Баткенской области.

На данный момент со стороны Кыргызской Республики в направлении Республики Таджикистан по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, ведётся интенсивный огонь. Пограничные заставы обстреливаются из миномётов.

Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан.

В настоящее время с целью сокрытия своих неправомерных действий кыргызская сторона ведёт активную информационную обработку масс фейковыми и ложными сведениями в СМИ и различных интернет-ресурсах.