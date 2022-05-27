Таджикская авиакомпания возобновляет рейсы Душанбе-Казань

БАКУ /Trend/ - Таджикская авиакомпания Somon Air объявила о возобновлении авиарейсов по маршруту Душанбе-Казань-Душанбе, передает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Somon Air.

По сообщению авиаперевозчика, рейсы по маршруту Душанбе-Казань-Душанбе начнут выполняться с 9 июня 2022 года, один раз в неделю (по четвергам). Время вылета из Душанбе в Казань запланировано на 17:40, а из Казани в Душанбе - на 21:00 по местному времени.

«За исключением граждан России, пассажиры, направляющиеся в Россию, должны будут предоставить ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, выданный в течение 48 часов до въезда в Россию», — говорится в сообщении авиакомпании.

Для более подробной информации и приобретения билетов необходимо обращаться в офисы продаж авиакомпании или связаться с колл-центром Somon Air.