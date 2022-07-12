Германия поможет Таджикистану в восстановлении лесных массивов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии намерено в рамках нового проекта через банк KfW оказать помощь Таджикистану в восстановлении лесных массивов. Об этом сообщили Trend в KfW.

В сообщении отмечается, что проект по повышению устойчивости к стихийным бедствиям включает программу лесонасаждения и внедрение методов устойчивого управления пастбищами, а также мер по защите инфраструктуры для повышения устойчивости жителей сельских регионов Таджикистана к стихийным бедствиям.

"Общая стоимость проекта составляет 20 миллионов евро, и его реализация планируется в третьем или четвертом квартале 2022 года. Наши усилия будут направлены на снижение риска стихийных бедствий за счет устойчивого управления природными ресурсами", - сказали в KfW.

Отметим, что банк KfW с 2002 года реализует проекты развития в рамках финансового сотрудничества Германии и Таджикистана, которые ориентированы на два ключевых направления: здравоохранение и устойчивый экономический рост.