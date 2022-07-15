Товарооборот Таджикистана со странами СНГ вырос за год почти на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года товарооборот Таджикистана со странами (СНГ) составил 1,4 миллиарда долларов, что на 27,2 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (1,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Таможенную службу Таджикистана.

По данным ведомства, в указанный период таджикский экспорт в страны Содружества составил 332,9 миллиона долларов, что на 74,3 процента превышает показатель января - мая прошлого года (190,9 миллиона долларов).

Таджикский импорт из стран СНГ за первые пять месяцев 2022 года вырос на 19,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (917,5 миллиона долларов) - до 1,1 миллиарда долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана среди стран СНГ в отчетный период стали Россия, Казахстан и Узбекистан.

Внешнеторговый оборот Таджикистана в январе - мае 2022 года вырос на 20,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,4 миллиарда долларов) - до 2,9 миллиарда долларов.