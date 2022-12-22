Ожидается открытие новой воздушной трассы между Таджикистаном и Китаем

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2023 года будет завершен проект по открытию воздушной трассы между Таджикистаном и Китаем.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ГУП "Таджикаэронавигация".

В проекте новой воздушной трассы между Таджикистаном и Китаем будет использоваться маршрут PBN спецификой RNP-4.

Как сообщается, в настоящее время продолжается монтаж аэронавигационного оборудования и до конца 2022 года для линии данного проекта будет оборудована система ADS-B.

" Кроме того, принято решение, что к концу первой половины 2023 года будет установлено новое оборудование DME/DME, система вторичного радиолокационного контроля MLAT, ретранслятор ОВЧ авиационной электросвязи и несколько современных систем, которые полностью обеспечат обслуживание воздушного движения в этом районе", - говорится в сообщении.