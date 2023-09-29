Таджикистан и Международное агентство по атомной энергии отмечают хорошее развитие сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Делегация Таджикистана во главе с заместителем министра промышленности и новых технологий Азизом Назаром принимает участие в 67-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 25-29 сентября в Вене, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Был отмечен хороший уровень двустороннего сотрудничества Таджикистана с МАГАТЭ в различных сферах, в том числе мирное использование ядерных технологий в рамках программ МАГАТЭ и другие важные проекты в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, особенно охраны ледников в рамках пятой инициативы президента Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников.

Также была подчеркнута важность рекультивации территорий, пострадавших от уранового производства в странах Центральной Азии, отмечены итоги завершенных реабилитационных работ, существующие проблемы и необходимость реализации последующих мер.

На полях конференции состоялись отдельные встречи делегации страны с представителями зарубежных стран для обсуждения направлений сотрудничества и совместной реализации Стратегического мастер-плана МАГАТЭ по реабилитации полигонов радиоактивных отходов в странах Центральной Азии.