Таджикистан планирует достичь эффективных результатов в водной повестке на COP29 - Рахмон

ДУШАНБЕ /Trend/ - Таджикистан планирует достичь эффективных результатов в водной повестке на COP29.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии открытия III Международной конференции по Международному десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы" в Душанбе.

“Начиная с 26-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в Глазго в 2021 году, а затем в Шарм-Эль-Шейхе и Дубае, Таджикистан в сотрудничестве со странами-партнерами и международными организациями активно работает над усилением тематики воды в климатической повестке дня. Выражаем уверенность, что в этом году мы достигнем эффективных результатов в данном направлении в рамках очередного саммита по климату в Баку”, – сказал Рахмон.

Президент также упомянул, что Душанбинский водный процесс будет играть важную роль в качестве площадки для диалога между различными заинтересованными сторонами для всесторонней подготовки к проведению водной конференции ООН в Душанбе в 2028 году. Возможности этой платформы также могут быть использованы для подготовки к конференции ООН по водным ресурсам в 2026 году.

Отметим, что Душанбинский водный процесс - это инициатива правительства Таджикистана, направленная на поддержку достижения целей Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы". Она осуществляется путем проведения серии конференций, организуемых правительством Таджикистана раз в два года в плотном сотрудничестве с ООН.

В ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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