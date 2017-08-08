Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Индией

8 августа 2017 08:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Утвержден состав совместной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Соответствующее постановление подписал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Ашхабад и Дели стремятся задействовать большой потенциал сотрудничества, прежде всего, в топливно-энергетическом секторе. Два государства задействованы в проекте по строительству транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан- Пакистан-Индия).

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года.

Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн Туркменгаз закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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