Туркменистан и РФ придерживаются стратегического характера отношений

26 декабря 2017 12:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД / Trend/ - Президенты Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин обсудили по телефону перспективы двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении туркменского правительства.

Констатировав стратегический характер туркмено-российских отношений, собеседники отметили, что высокий уровень взаимопонимания и доверия будет и далее служить прочной основой для наращивания межгосударственных связей, сказано в информации.

Стороны высказались за упрочение и раскрытие значительного потенциала партнёрства.

«Ярким показателем успешного экономического сотрудничества является результативная деятельность на туркменском рынке российских компаний, а также участие предпринимателей Туркменистана в совместных проектах»,- пишет в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Собеседники конкретизировали приоритеты, в том числе в политической, торгово-экономической и культурной сферах. В Туркменистане зарегистрировано более 180 предприятий с участием российского капитала.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

В числе традиционных партнеров - компании «КАМАЗ», «Арети», авиакомпания «Сибирь». В то же время российский «Газпром» - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа. В туркменской столице в октябре состоялись переговоры на высшем уровне, по итогам которого был подписан Договор о стратегическом партнёрстве между странами.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Туркменистане готовят законы по залогу, ипотеке и транспортной безопасности
Туркменистан 12:43
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит с рабочим визитом Москву
Центральная Азия 12:25
Для Туркменистана сотрудничество со странами СНГ является одним из приоритетов - президент
Туркменистан 12:06
В МИД России объяснили, что турецкие военные делают в Сирии
В мире 11:41
Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году достиг $26 млрд
Беларусь 10:55
В Саратове автобус врезался в столб, есть пострадавшие
В мире 09:28
В России признали допинговый скандал угрозой суверенитету страны
В мире 25 декабря 16:31
Nissan отзывает в России почти 128 тыс автомобилей
В мире 25 декабря 16:26
Матвиенко: Россия вернется в ПАСЕ
В мире 25 декабря 14:51
В России загорелся склад с мототехникой
В мире 25 декабря 14:47
Турция закупает в Туркменистане карбамид
Туркменистан 25 декабря 14:39
Лавров считает, что Китай скоро станет первой экономической державой в мире
В мире 25 декабря 14:15
Лавров: Россия не планирует переводить военных из Хмеймима в Египет
В мире 25 декабря 13:17
Туркменистан и Россия обсудили вопросы развития перекрестного туризма на Каспии
Туркменистан 25 декабря 11:58
В Минсельхозе РФ вспыхнул пожар, эвакуированы около 100 человек
В мире 25 декабря 11:57
Туркменистан нацелен на освоение ресурсов национального сектора Каспия
Энергетика 25 декабря 11:46
Пакистан заинтересован в закупке туркменских энергоресурсов
Энергетика 25 декабря 11:40
Лавров: У России нет самоцели создавать военные базы за рубежом
В мире 25 декабря 11:01